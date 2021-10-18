Dünya Mahkemesi’nde Azerbaycan ile Ermenistan arasında mayın haritaları tartışması

Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) başvuran Azerbaycan, Ermenistan’ın, topraklarına döşediği mayınların yerini gösteren haritaları teslim etmesi yönünde hüküm vermesini istedi.

Azerbaycan, geçen yıl iki ülke arasında çıkan savaşta, Ermeni güçlerini, 1990’lardan bu yana kontrol altında tuttuğu Dağlık Karabağ‘ın önemli bir kısmından çıkarmıştı.

Söz konusu savaş, Moskova’nın arabuluculuk yapması ile sona ermişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Elnur Mammadov, UAD yargıçlarına, Ermenistan’ın haritaları teslim etmeyi reddetmesinin yol açtığı ‘korkunç tehdide’ karşı korunmak için ivedilikle acil durum tedbirlerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mammadov, kara mayınları döşeme kampanyasının ‘Ermenistan’ın on yıllardır süren etnik temizlik faaliyetinin bir devamı ve bu bölgeleri Azerbaycanlılardan temizleme girişimi olduğunu’ dile getirdi.

Ermenistan’ın mahkemedeki temsilcisi Yeghishe Kirakosyan ise Azerbaycan’ın iddialarını ‘uydurma ve savunma hamleleri’ olarak nitelendirerek, Azerbaycan’ın 1990’ların başında çatışma bölgesine yüz binlerce kara mayını döşediğini iddia etti.

Ülkesinin şu ana kadar iki mayın tarlası haritasını teslim ettiğine işaret eden Kirakosyan, “Elimizde bulunan daha fazla haritayı sağlamaya (vermeye) hazırız.” savunmasında bulundu.

Geçen hafta da Ermenistan, Uluslararası Adalet Divanı’na başvuruda bulunarak acil önlem talebinde bulunmuştu.

Ermenistan tarafının avukatları yargıçlara, ‘Azerbaycan’ın Ermenilere karşı etnik nefreti desteklediğini’ öne süren savunma yapmıştı.

Bakü, Erivan’ın iddiasını reddederek, bunun tam tersi olduğunu ve etnik temizliği gerçekleştiren tarafın Ermenistan olduğunu dile getirmişti.

İki ülke karşılıklı olarak “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme”yi ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı’nda karşılıklı birbiri aleyhine dava açmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının UAD’dan istediği ‘acil önlem talebi’ de bu kapsamda yapılıyor.

Resmi adıyla Uluslararası Adalet Divanı olarak bilinen Dünya Mahkemesi, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için BM çatısı altında faaliyet yürütüyor.

Ancak mahkeme, bu davada yargı yetkisinin olup olmadığını henüz belirlemiş değil.

https://tr.euronews.com/2021/10/18/dunya-mahkemesi-nde-azerbaycan-ile-ermenistan-aras-nda-may-n-haritalar-tart-smas