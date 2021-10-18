Çerçi Bıra: Her şeyin başı adalet-VİDEO

PİRHA- Uzun yıllar Dersim’de çerçilik yapıp köy köy dolaşan Bıra Türkay, yıllara meydan okuyor. Hanife Türkay ise ana dilin şehirlerde konuşulmamasından yakınırken, Alevi inancında önemli bir yeri olan lokma kültürünü ve çıla uyandırmayı sürdürmeye devam ediyor.

Köylerde uzun yıllar yaşamını sürdürüp, şehirlere yerleşen veya yerleşmek zorunda kalan Aleviler, yaşam alanlarında hem inancını hem de kültürünü asimilasyon politikalarına karşı yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri de Mersin’de yaşamını sürdüren Türkay ailesi.

Hanife Türkay’ın, yılların yaşanmışlığı yüzünde okunabiliyor. Bir tarafı keder, diğer tarafında umut var. Her söze başladığında “Hakk keder vermesin” diyor. Köy yaşantısına dair özlemini paylaşan Hanife nene, şehre gelene kadar anadilini ve inancını koruduğunu vurguluyor.

Şehre ilk yerleştiklerinde pirlerinin evlerine gelip gittiğini aktaran Hanife nene, her lokma yaptıklarında Xızır’ı, Düzgün Baba’yı ve pilerini çağırdığını, her perşembe akşamı (toplum cuma akşamı olarak tanımlıyor) çıla uyandırdığını ve hanelere derdin, kederin, kötülüğün düşmemesini temenni ettiğini dile getiriyor.

Hanife nenenin kızı Kıymet Yıldız ise her ne kadar Dersim’den uzak olsalar da, inancın gereklerini yerine getirdiklerini söylüyor.

Dersim’de 22 yıl köy köy dolaşan ve çerçilik yapan Çerçi Bıra olarak ta tanınan Bıra Türkay 1936 doğumlu. 90’a dayanmış yıllara karşın dinç duran ve neşesini koruyan Çerçi Bıra, yaşamında devamlı dürüst olmanın mükafatını yaşamın kendisine verdiğini söylüyor.

İnsanları dinlemenin ve anlamının önemine işaret eden Çerçi Bıra, babasının kendisine doğruluktan şaşmamasını nasihat ettiğini ve öyle de yaşadığını belirtiyor.

Adaletin olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Çerçi Bıra, “Adaletin içinde cami de, kilise de, cemevi de var. Adalet olmadığı yerde cemevi de, cami de, kilise de para etmiyor. Ama bu konunun çok üzerinde durmuyorlar. Aleviliğin tek şartı varsa oda adalettir. Adaletin yoksa 24 saat cemevinde de çıkmazsan hiç bir sonuca kavuşamazsınız” diye ifade ederek, adalet vurgusunda bulunuyor.

Düğünlerde başı çeken Çerçi Bıra, cebinde mendilini eksik etmiyor. Her zaman iyiliğin olması gerektiğine dikkat çekerek, “kimse doğruluktan şaşmasın” temennisini iletiyor.

Diren KESER/MERSİN

https://www.pirha.net/cerci-bira-her-seyin-basi-adalet-video-292746.html/18/10/2021/