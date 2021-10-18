Bu figürlerin altında kardeşlik destanı yatıyor!

BULUT YAMANDAĞ

Tarihin en köklü kardeşliklerinden olan Bir Millet İki Devlet’in hikayesi, “Kardeşlik Destanı” adıyla Ankara’da vücut bulacak. Türk ve Azeri kardeşlerden oluşan 100 kişilik dev ekip, 2 perdelik benzersiz tiyatral dans gösterisiyle destansı kardeşliğe dayanan 12 farklı hikayeye can verecek. Projenin sanat yönetmeni koltuğunda oturan Serhat Turak “Şanlı tarihimizi muhteşem danslarımızla anlatacak olmanın heyecanını yaşıyor, bunun gururuyla çalışıyoruz” dedi.

Türkiye ve Azerbaycan… Tarihin her sayfasında baş başa vermiş, “İki Devlet Bir Millet” olarak anılan iki kardeş vatan. Tarihten gelen kardeşlik bağlarıyla, kültürleriyle, destanlarıyla, kahramanlıklarıyla, acıları ve zaferleriyle… Çanakkale’den Karabağ’a, birbirine kenetlenmiş iki ülke, iki kardeş… Bu ulu kardeşliğin destansı hikayesi, Türkiye’den ve Azerbaycan’dan seçilen 100 kişilik dansçıyla hayat bulacak. Dünya sahnelerinden önce ilk kez Ankara’da izleyicinin beğenisine sunulacak Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi’nde, Türk-Azeri kardeşliğini anlatacak 12 hikayeye yer verilecek.

ALPARSLAN’DAN CEVANŞİR’E

Muhteşem gösterinin birinci perdesinde Dede Korkut, Nuh Tufanı, 4 Element Nevruz, Boğaçhan, Alparslan’dan Cevanşir’e İki Büyük Komutan, Sarı Gelin ve Tomris; ikinci perdesinde ise İki Büyük Lider, Nizami Gencevi Mevlana, Ayrılık, Çanakkale Kafkas İslam Ordusu, İki Büyük Şair ve Xarı Bülbül’ün hikayesi anlatılacak.

DÜNYA’DAN ÖNCE ANKARA’DA

Yapımcılığını Erol Turak’ın, genel sanat yönetmenliğini Serhat Turak’ın yürüttüğü Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi’nin dünya prömiyeri 22 Ekim’de Ankara Congresium Kongra ve Sergi Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

YENİ NESİLE ANLATACAĞIZ

İki Devlet Bir Millet’in hikayesini, Anadolu Ateşi’ndeki 18 yıllık dans tecrübesiyle anlatacağını belirten Serhat Turak “Gösterimiz Türkiye ve Azerbaycan halklarının Nuh Tufanı’ndan Nevruz’a kardeşlik tarihine görkemli bir yolculuk niteliğinde.

Azeri ve Türk kardeşlerimizden oluşan 100 kişilik dançı arkadaşımızı bu hikayeyi anlatmak için aynı çatı altında topladık. Baştan sona çok büyük bir emek var, herkes tarihi dansla, sanatla anlatacak olmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyor.

Ben bu projede çok büyük emeği geçen Tamer Demiralp’e müzikleri için, Sibel Danış’a kostüm tasarımı ve Tahir Bakal’a ise kostüm dikimi için teşekkür etmek istiyorum. Gösteri için çok iyi hazırlandık. Başta Cumhurbaşkanımıza ve bütün Ankaralılara sesleniyorum, gösterimize onları ağırlamaktan onur duyacağız” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE’DEN KARABAĞ’A

Azerbaycanlı dansçılardan Turan Necefxanlı “Azerbaycan’da dansçılık yapıyorduk, Serhat Turak bizi alıp Türkiye’ye getirdi. Burada 100 kişilik bir ekiple 1 yıldır çalışıyoruz. Tek gayemiz Çanakkale’den Karabağ’a, Alparslan’dan Cevanşir’e Türk-Azeri kardeşliğini dünyaya duyurmak, iki milletin kenetlenişini anlatmak” dedi.

Eşiyle birlikte projede dans eden Jamila Mansurova “10 yaşımdan beri dans ediyorum, dans ve müziği çok seviyorum. Burada kocamla beraber kardeşlik destanı müzikalinde oynuyorum. Kocamla birlikte iki devletin kardeşliğini göstermek için dans etmek çok büyük bir gurur. Ben Şehit Xudayar’ın sesiyle Harı Bülbül’ü, o ise Tomris’le savaşan Kiros’u canlandırıyor” ifadelerini kullandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN ANLAMLI ZİYARET

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, Ankara’da izleyiciyle buluşacak dev gösteri öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiren dansçıları antreman sahasında ziyaret etti. Azerbaycanlı dansçılarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Çelik, çalışmaların ardından dev ekiple birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sabah Gazetesi