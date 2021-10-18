Biri için – çöp, diğeri için – sanat. Erivan’a evsel atıklardan heykeller kurulacak

“Birinin çöpü diğerinin sanatıdır.” Are Kültür Vakfı tarafından Erivan Belediyesi’ne sunulan ve onaylanan atığı sanata dönüştüren projenin adı bu. Vakfın yöneticisi Marine Karoyan’a göre projenin amacı, etrafımızdaki dünyayı yeniden yorumlayarak, yere atılanın her zaman çöp olmadığını göstermek.

“Daha önce böyle bir proje olduğunu düşünmüyorum. Erivan’da demir parçalardan yapılmış bazı heykeller var, örneğin “Moskova” sinemasının önündeki heykeller. Ve projemize göre heykellerin sadece evsel atıklardan yapılması gerekiyor. Uzun süreli varlıklarını sağlamak için sergi alanında sağlam bir şekilde sabitlenebilmeleri için sağlam bir temel üzerinde hazırlanmaları gerekir” diyor Marine Karoyan.

Erivan’a 4 adet atık heykel kurulacak, heykellerin boyutlarına göre yerler belirlenecek. Erivan Belediyesi’nin “Are” kültür vakfı temsilcilerinden oluşan kurul, hangi heykellerin kazanacağına ve başkente yerleştirileceğine karar verecek.

“Eskizler önceden gönderilmelidir. 3D olarak, heykel şeklinde veya eskiz şeklinde sunulabilirler. Dikkatim sunum atına verilecek. Marine Karoyan, “Heykelin yazarının eserini nasıl sunduğunu dikkate alacaklar” diyor.

Marine Karoyan’a göre bu tür heykeller Erivan’a yeni bir soluk verecek ve şehrin “karakterini” vurgulayacak. Atık sanat dünyada yaygın bir olgudur. Şehrin güvenli bir ortam istediğini gösteriyor. Bu aynı zamanda çevreyi kirletmemek için eşsiz bir mesajdır, – diyor vakfın müdürü.

“Dünyanın birçok şehrinde bu tür heykeller var. Bu çağdaş sanat olarak kabul edilir ve şehre modern bir ruh verir. Yani heykeller şehrin yeni özellikleri haline geliyor” diyor vakıf müdürü.

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Yarışmaya bireysel veya yaratıcı bir grup olarak başvurmak mümkündür. Heykellerin yüksekliği 3-4 metre olmalıdır, yarışmayı kazananlara heykeltıraş ücretini ve heykelin montajı için gerekli masrafları içeren bir nakit ödül verilecektir.

Seçilen heykellerin yazarları, heykellerin son hazırlık ve montajını belirtilen süre içerisinde gerçekleştirmelidir. Başvurular 30 Kasım’a kadar kabul ediliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu