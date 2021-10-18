Azerbaycan ve Ermenistan Dünya Mahkemesi’nde

Uluslararası Adalet Divanı olarak bilinen Dünya Mahkemesi’ne başvuruda bulunan Azerbaycan Pazartesi günü, komşu Ermenistan’ın topraklarındaki mayınların yerini gösterdiğini söylediği haritaları teslim etmesini isterken, yargıçlar da karşı tarafın ayrımcılık karşıtı bir anlaşmayı ihlal ettiği yönündeki iddialarını değerlendirdi.

Geçen yıl bu dönemde, Azeri askerler, Rusya henüz ateşkese aracılık etmeden önce, etnik Ermeni güçlerini 1990’lardan beri kontrol ettikleri Dağlık Karabağ bölgesinde ve çevresinde kontrol ettikleri bölgelerin dışına püskürttüler.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov yargıçlara, Ermenistan’ın haritaları teslim etmeyi reddetmesinin yol açtığı “vahim tehdide” karşı korunmak için gerekli önlemlerin acilen alınması gerektiğini söyledi.

Mammadov, “mayın yerleştirme girişiminin oldukça açık bir şekilde Ermenistan’ın onlarca yıldır sürdürdüğü etnik temizlik operasyonunun bir devamı ve bu bölgeleri Azerbaycanlılar’dan temizleme girişimi olduğunu” söyledi.

Ermenistan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki temsilcisi Yeghishe Kirakosyan, mahkemede Azeri iddialarını “uydurma ve savunma hamleleri” olarak reddetti.

Kirakosyan, Azerbaycan’ın 1990’ların başında çatışma bölgesine yüzbinlerce kara mayını yerleştirdiğini söyledi.

Ermenistan şimdiden iki mayın tarlası haritasını teslim etti. Kirakosyan, “Sahip olduğumuz dahafazla haritayı sağlamaya hazırız” dedi.

Geçen hafta, Ermenistan da Dünya Mahkemesi’nden acil önlem alınmasını talep etti. Ermenistan’ın avukatları hakimlere, Azerbaycan’ın Ermeniler’e karşı etnik nefreti desteklediğini söyledi.

Azerbaycan, Ermenistan’ın iddiasını reddetti ve bunun tersi olduğunu ve etnik temizliği gerçekleştirenin Ermenistan olduğunu söyledi.

Acil önlem talepleri, geçen ay Dünya Mahkemesi’nde açılan ‘kısasa kısas’ davalarının bir parçası. Hem Ermenistan hem de Azerbaycan diğer ülkenin, her iki devletin de imzacısı olduğu ‘Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’sini ihlal ettiğini iddia ediyor.

Pazartesi ve geçen haftaki duruşmalar davaların esasına girmiyor, bunun yerine mahkeme iddiaları incelerken her iki taraftan gelen acil önlem talepleriyle ilgileniyor.

Resmi olarak Uluslararası Adalet Divanı olarak bilinen Dünya Mahkemesi, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek üzere oluşturulan bir Birleşmiş Milletler mahkemesi. Bu davada yargı yetkisine sahip olup olmadığıysa henüz belirlenmedi.

VOA