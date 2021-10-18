ABD mahkemesi, Türkiye’nin Washington’daki ‘kavga davasına’ yönelik temyiz başvurusunu reddetti

ABD’de temyiz mahkemesi, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güvenlik ekibiyle protestocular arasında 4 yıl önce yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili görülen davanın yeniden görülmesi talebini reddetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, “Temyiz edenin yeniden yargılama dilekçesi ve herhangi bir mahkeme üyesinin oylama talebinin bulunmaması dikkate alınarak, dilekçenin reddedilmesine karar verildi” denildi.

Mayıs 2017’de Erdoğan’ın güvenlik ekibinin 15 üyesi, Washington’da protestoculara sert müdahale etmekle suçlandı. ABD savcıları, ulusal manşetlere çıkan ve ABD Kongresi üyeleri arasında öfkeye yol açan olayda 15 güvenlik görevlisinden 11’ine yönelik suçlamaları düşürmüştü.

Federal temyiz başvuruları genellikle ilk olarak üç yargıçlı bir yapı tarafından değrlendiriliyor. Kaybeden taraf, tüm mahkemeden bir duruşma talep edebiliyor. Ancak Türkiye’nin yeniden yargılama talebi istinaf mahkemesi tarafından reddedildi.

Davacılar arasında Ermenistanlı bir Yezidi Kürt olan Lucy Usoyan’ın Sheridan Circle’da altı Türk güvenlik görevlisi ve Türk-Amerikan vatandaşları tarafından tekmelendikten sonra beyin hasarı yaşadığı belirtiliyor.

2017’deki arbedede ne yaşanmıştı?

Erdoğan, 16 Mayıs 2017’de Beyaz Saray’da Trump ile görüştükten sonra yakındaki Türk büyükelçisinin konutuna gitti.

Başkent Washington’da bir grup, ellerinde “Demirtaş’a özgürlük” pankartıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sloganlar atmış, o esnada bölgede bulunan Erdoğan’ın korumaları gruba müdahale etmişti.

Tekme ve yumrukların kullanıldığı müdahale anına dair görüntü gündeme oturmuştu.

Euronews