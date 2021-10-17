‘Markar Esayan’ın Ardından’ belgeseli 24 TV’de

Billur Aktürk’ün hazırladığı ‘Markar Esayan’ın Ardından’ belgeseli bu akşam saat 20.00’de 24 TV’de yayınlanacak.

Akşam Gazetesi Yazarı, 25. 26. ve 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ın hayatının anlatıldığı belgesel, ‘Markar Esayan’ın Ardından’ bu akşam saat 20.00’de 24 TV’de yayınlanacak.

Her insanın karakteri, bütün yaptıklarının ve yapamadıklarının, başarılarının ya da yarım kalmış düşlerinin toplamı, ortak paydasıdır.

Karakter bir insanın tarihidir. Biz de hayat mücadelesinde, demir bir karakter oluşturmuş bir dostu, Markar Esayan’ı anlatalım.

Billur Aktürk’ün hazırladığı “Markar Asayan’ın Ardından” belgeseli bu akşam saat 20.00’de 24 TV’de yayınlanacak.

https://www.aksam.com.tr/guncel/markar-esayanin-ardindan-belgeseli-24-tvde/haber-1212060