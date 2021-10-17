MARKAR ESAYAN VE ARA GÜLER MEZARLARI BAŞINDA PATRİK HAZRETLERİ TARAFINDAN ANILDILAR

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 17 Ekim 2021, Pazar, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ın vefatının 1. yıldönümü ve tanınmış fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in vefatının 3. yıldönümü münasebetiyle, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda gerçekleşen dualara riyaset etti.

Ruhani Önderimiz, bu sabah, Narlıkapı S. Hovhannes Kilisesi’nde S. Badarak’a riyaset etti ve sonrasında Markar Esayan ve Ara Güler için gerçekleşen “Hokehankisd” dualarına riyaset etti. Patrik Hazretleri, kilisedeki tören sonrasında, Peder Şirvan Mürzyan’ın refakatinde Şişli Ermeni Mezarlığı’na geçti ve merhumların mezarları başlarında gerçekleşen anma törenlerine katıldı.

Patrik Hazretleri, öncelikli olarak, saat 14:00’de, Ara Güler’in mezarı başındaki törene katıldı. Burada merhumun yakınlarına ve sevenlerine hitap eden Patrik Hazretleri, merhum Ara Güler’in doksan yıllık yaşantısını ve faaliyetlerini övdü. Bu bağlamda, büyük eserlere imza ataların hatırlarının bu dünyada kalmaya devam ettiğini belirtti. Merhum, hem gazeteci olarak hem de fotoğraf sanatçısı olarak yürüttüğü faaliyetlerle, hem Türkiye’de hem de yurtdışında birçoklarının takdirine mazhar olmuştu.

Patrik Hazretleri, daha sonra, saat 15:00’de, Markar Esayan’ın mezarı başına gerçekleşen anma dualarına katılırken, törene katılan resmi erkana, merhumun yakınlara hitap ederek, merhumun entellektüel bir yazar sıfatıyla kitaplar kaleme aldığını hatırlattı. Çeşitli platformlarda kendi düşüncelerini paylaşmış ve sonrasında kendisine büyük bir sorumluluk yüklenmişti. Kendisi AK Parti’nin kurmaylarından biri olmuş ve sonrasında İstanbul Milletvekili seçilmeye layık görülmüştü. Kendisi hem cemaati için hem de ülkesi için hizmetler sunmuştu. Merhum karakter olarak da iyi bir kişiliğe sahipti ve birçok iyiliğini kimseye hissettirmeden, reklam yapmadan gerçekleştirme erdemine sahipti. Patrik Hazretleri sözlerini sonlandırırken bu iyiliklerden bazılarına şahsen vakıf olduğunu da sözlerine ekledi. Bu nedenle, merhum donanımlı ve iyi kişiliğiyle mezarı başında anılmaktaydı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/