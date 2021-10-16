‘Markar Esayanlara bu toplumun her zaman ihtiyacı var’

Geçen yıl hayatını kaybeden Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan için anma töreni düzenlendi. Şişli Ermeni Kabristanındaki anmaya Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da dahil olmak üzere Esayan’ın birçok yakını ve dostları katıldı.

EDA CABUL

Markar Esayan’ın cesur bir insan olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ,” Markar Esayan, Ak Parti’de hayatımıza önemli renk katmış bir insan. Kişiliğiyle, şahsiyetiyle yaklaşımıyla ve hayat tarzıyla herkesi kucaklamayı bilmiş merkez bir insandı. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu topraklarda İstanbul’da Anadolu’da farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı kültürlerden insanları ortak paydada bir arada tutmayı onlarla birlikte yaşayabilmeyi, düşüncelerimizi, fikirlerimizi ortaya koyarken herkese ihata eden, kuşatan üslupları geliştirmeyi başarabilmek gerekiyor. Dünyanın çok kültürlü ve köprü ülkesi Türkiye’de bu duygular ön planda olduğu sürece toplumda mutluluk ve refah oluşacaktır. Markar Esayan tam böyle bir insandı.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan sözlerine şöyle devam etti:

Kendisi bir Ermeni vatandaşıydı ama bir Türk milliyetçisiydi. Bu topraklarda hangi kesimden kim olursa olsun ortak paydayı ortaya çıkarmayı başarabilen bunu da çok güzel ifade edebilen, yazıya dökebilen, kalemi güçlü bir insandı. Ayrıca Markar Esayan cesur bir insandı. Bu cesareti de bu toplumu bir arada tutmaya yönelik bu kadar gayrete karşı, ihanet içerisinde olan nereden sıkıntı gelirse gelsin bunları tespit edip ortaya çıkarmayı bilen ve bunları cesaretiyle yazabilen, bunlarla mücadele eden gerçek bir insandı. Gerçek bir devlet adamıydı. Onlar ortaya koydukları üslupla yeni nesillere gençlere, düşünce insanlarına kültür insanlarına nasıl davranması gerektiği hususunda yolda çizmiş oldular ve Markar Esayanlara bu toplumun her zaman ihtiyacı var.

ANMA YARIN DA DEVAM EDECEK

Markar Esayan için yarın saat 15.00’da Ayin-i Ruhani duaları ile anma yapılacak.

https://www.aksam.com.tr/aksam-tv/roportaj/markar-esayanlara-bu-toplumun-her-zaman-ihtiyaci-var/59612