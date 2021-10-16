Markar Esayan’a vefa… Kartoğlu: “Bir Türk vatanseveriydi”

Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan Şişli Ermeni Kabristanında anılıyor. Akşam gazetesinden çalışma arkadaşları ve dostlarının katıldığı etkinlikte fikir adamı için Mustafa Kartoğlu “Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak çok büyük bir aileyiz. Esayan Bir Türk vatanseveriydi.” dedi.

Geçen yıl hayatını kaybeden Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan için anma töreni düzenleniyor. Şişli Ermeni Kabristanındaki anmaya Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da dahil olmak üzere Esayan’ın birçok yakınları ve dostları katıldı.

Esayan’ın ardından Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu “Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak çok büyük bir aileyiz. Esayan Bir Türk vatanseveriydi. Kendisini bir Hıristiyan Ermeni olarak tanımlıyordu haklı olarak. Ulusal kimlik olarak düşündüğünüzde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği hepsinin üzerinde. Buradan herkes göçebilir.” diye konuştu.

Markar Esayan’ın Türkiye’nin milli birliğini korumaya yönelik faaliyetlerini anlatan Kartoğlu, “En fazla ayrılık Ermeni meselesi üzerinden Türkiye’ye sokuluyor. Sadece Ermeniler ile Türklerin arasında değil, Türklerle Türklerin arasında da, Ermenilerle Ermenilerin arasında da ayrılık tohumları ekiliyor. Zaten işin temeli de kökü de burada. Markar’ın tutumu o yüzden çok önemliydi.” dedi.

ANMA YARIN DA DEVAM EDECEK

Markar Esayan için yarın saat 15.00’da Ayin-i Ruhani duaları ile anma yapılacak.

https://www.aksam.com.tr/guncel/aksam-gazetesi-yazari-markar-esayan-kabristanda-anildi-kartoglu-bir-turk-vatanseveriydi/haber-1211809