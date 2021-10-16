‘Anıları ve geride bıraktıkları bize ışık tutacak nitelikte’

Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan Şişli Ermeni Kabristanında anıldı. Anma törenine Akşam gazetesinden çalışma arkadaşları ve dostlarının katıldı. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz fikir adamı Esayan için “Anıları ve geride bıraktıkları bize ışık tutacak nitelikte” dedi.

EDA CABUL

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, “Markar’ı çok erken kaybettik. Markar hayat, yaşam doluydu. Daha yapacağı çok iş vardı. Tarih okumalarına başlamıştı. Türkiye’nin yaşadığı sorunlarla ilgili kafa yormaya çalışıyordu. Tüm bunların arasında netice itibari ile sevgili Markar’ımızı kaybettik. Onun üzüntüsünü derinden hissediyoruz. Fakat Türkiye onun eksikliğini hissediyor. ” şeklinde konuştu.

“ARKADAŞLIĞI YOL GÖSTERİCİYDİ”

Markarı’ın eksikliğini hissettiklerini söyleyen Tayiz, “Yaşadığımız bu çalkantılı günlerde de sevgili Markar’ın eksikliğini hissediyoruz. Onun her konuda bir çalışması vardı. Umutsuzluğu çok fazla sevmeyen biriydi. Düşünceleri umutlu, arkadaşlığı yol göstericiydi. Sevgili Markar’ın bu açıdan yaşadığımız bu günlerde eskisi gibi düşüncelerine ihtiyaç duyuyoruz ama anıları geride bıraktıkları da bize ışık tutacak nitelikte. ” ifadelerini kullandı.

https://www.aksam.com.tr/aksam-tv/roportaj/anilari-ve-geride-biraktiklari-bize-isk-tutacak-nitelikte/59613