Pandora Belgeleri’nde adı geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Dış güçlerin işi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kendisi ve ailesi hakkında büyük yolsuzluk iddiaları içeren Pandora Belgeleri’nin “dış güçlerin işi” olduğunu ileri sürdü.

Aliyev iddiaların ortaya çıkmasından sonra 10 günlük suskunluğunu İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği bir röportajda bozdu. Aliyev gazeteye 13 Ekim’de yaptığı açıklamada, iddiaların “Azerbaycan’ın imajını bozmayı ve Azerbaycan’ın konumunu zayıflatmayı amaçlayan Batı’daki bazı güçlerin imaları ya da yarı doğruları” olduğunu söyledi.

Pandora Belgeleri’nde Aliyev ailesinin İngiltere’de 700 milyon dolarlık emlak satın aldığı ileri sürülmüştü.

Aliyev röportajda ailesinin aldığı ileri sürülen mülklerle ilgili doğrudan yanıt vermedi, ancak genel olarak akrabalarının ticarette başarılı olduğunu belirterek, “akrabalarımın, aile üyelerimin ticaretle, hayır işleriyle, Karabağ’da şimdi yaşananlarla ilgilendiği Azerbaycan’da bir sır değil” dedi.

Kendisinin de 2003’te cumhurbaşkanı olmadan önce bir işadamı olduğunu belirten Aliyev, cumhurbaşkanı olur olmaz bütün işlerini ailesine devrettiğini ileri sürdü.

Aliyev, Pandora Belgeleri’nin Azerbaycan’ın geçen yıl Ermenistan karşısında Karabağ’da kazandığı savaşın intikamını almak isteyen Batı’daki Ermeni yanlısı güçlerin karalama kampanyası olduğunu da iddia etti. (AJANS BİZİM)

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