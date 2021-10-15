Ermenistan’ın talebi üzerine Bakü’nün “Ganimet parkından” Ermeni askerlerinin mankenleri ve miğferleri kaldırıldı

Ermenistan’ın talebi üzerine Bakü’deki “Ganimet parkından” Ermeni askerlerinin mankenleri ve miğferleri çıkarıldı. Ermenistan Cumhuriyeti’nin BM Uluslararası Adalet Divanı’ndaki temsilcisi Yeğişe Kirakosyan konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda 14 Ekim tarihinde başlayan “Ermenistan Azerbaycan’a karşı” davasının duruşmaları, 15 Ekim’de devam etti.

Kirakosyan, bu hususu önemsediğini dile getirdi zira bu karar Ermenistan’ın dava dilekçesini sunduktan sonra alındı. Ermenistan, Bakü’deki “Ganimet parkını” kapatmayı talep ediyor.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin BM kararını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davanın duruşmaları Lahey’de yapılıyor. Ermenistan ayrıca Ermeni savaş esirlerinin iadesini, manevi, dini ve kültürel mirasın yok edilmesine son verilmesini talep etti.

ERMENİ HABER AJANSI