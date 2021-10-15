Ermenistan suçladı, Azerbaycan Lahey’de kendini savundu

Uluslararası Adalet Divanında, Azerbaycan’a karşı acil önlemlerin uygulanmasına dair Ermenistan’ın talebi görüşüldü. Azerbaycan temsilcileri suçlamaları reddetti.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Ermenistan Azerbaycan’a “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme”yi ihlal ettiği gerekçesiyle savaş suçlarının yargılandığı Uluslararası Adalet Divanı’na dava açmıştı.
Davanın ilk duruşmasında iki ülke, Lahey’de bir araya geldi. Mahkemede iddialarını ortaya koyan Ermenistan, Azerbaycan’ın Ermenilere karşı etnik nefreti desteklediği suçlamasında bulundu.
Mahkemede konuşan Ermeni temsilcisi Yeghishe Kirakosyan, “Geçen yılki savaşı sona erdiren anlaşmaya rağmen, Azerbaycan Ermenilere karşı etnik nefreti aktif olarak desteklemeye devam ediyor.” dedi.
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