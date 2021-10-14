Türkiye’nin en büyük teselli yemeğine aşk mektubu: Mandi

Durukan Hacioglu

H.Merhaba benim adım Anya Ben dilsiz bir holinim.

Tibet’e doz vermediğimde momolar benim iç New York City çevresinde, sıraya girdiğimi görebilirsin Hor Co. Chinatown’daki en sevdiğim loş restoranda. Ya da geçmişteki köfteler hakkında hayal kurarken yakalarsınız: Lacey-Edge Yaki KöşküJaponya’da çiseleyen yağmurda yuttumYanında ve zengin tortellini, ben asteria kaşığı Şefi Massimo Potura ile ünlü Fransisken Modena, İtalya’da bir restoran. Ben Rusum, bu yüzden kanım sadık Belmani, ayak numaramız, Sibirya güzelleri etle dolması. Ama ne zaman İstanbul’a gelsem Slav inancı dolaşıyor, özellikle Belmani’nin küçük Türk akrabalarıyla bir başka buluşma için: மந்தி.

Yoğurtlu ve tereyağlı soslu etli köftelerle ilk tanıştım. Favori Konfor Yemekleri – İstanbul’a ilk seyahatimde 1980’lerin ortalarında. Bu sistem Lyman, bir klasik Restoran (Homi Restaurant) İstanbul limanını görmeyen bir mendil hanım, ben oturmadan önce ellerime gül suyu sıktı. Siparisim geldi, güm gümrüm derin sosla doldurulmuş, üzeri sıcak yoğurtla kaplanmış, buğulanmış ve ekşili derin bir kase.

Yaşlı garson, salçalı mandinin üzerine nazikçe tereyağı döktü ve ardından üzerlerine kuru nane ve kekik ve sıcak, güzel kokulu Türk kırmızı biber serpti. Yemek çok fazlaydı köfte. Her lokma diş macunu, lezzetli et ve bitkisel yoğurdun mükemmel oranını sunan kaşıkla yapılan bir başyapıttı. Lyman’ın pencerelerinin dışında, bir Rus tankeri Karadeniz’e doğru giden Fosfor’un üzerinden yavaşça kayar. Kendi efsanemde nasıl olduğumu Yirmi yıl sonra, İstanbul’da bir daire satın alırken,Rüya gibi bir fosfor vizyonuyla servis edilir – büyük bir rol oynar.

Modern İstanbul mutfağı, Balkan, Rum, Ermeni ve daha birçok etkiye sahip Osmanlı Hodge Rozetidir. Ancak Mandi’nin eski un, et, yoğurt ve tereyağı karışımı, Türkiye’nin uzak göçebe geçmişini gerçekten hatırlatıyor. Tarihçilere göre 13. yüzyılda Türkler ve Moğollar şiddetliydi. Süvari, Anadolu için Asya’yı terk etti – Türkiye’yi birbirine bağlayan yarımada Asya-İpek Yolu üzerinde ticaret ve diplomasiyi teşvik etmek, onları etli buğday unu köftelerine uyandırmak. (Türk Mandi’nin diğer akrabaları Korelileri içerir. Mandu, Çince kalkan, Ve Özbek Mandi.) Dört asırdan fazla Osmanlı padişahlarının ikametgahı olan Topkapı Sarayı’nın kayıtlarına göre, 1453’te Bizans Konstantinopolis’i fetheden Sultan II. günler! (Merhaba, Dost Dumblinghalic.)

Yüzyıllar sonra, Türkler peygamber devesini bir kase için nostaljik olarak gördüler, teyzeler, kuzenler ve büyükanneler peygamberdevesini şekillendirirken hızlı parmakları bulanıklaştı ve fısıldadı. Yetenekli şef, Sivan Er İstanbul’a erken zihinsel gelişimimi “Her Türk için annesinin mandisi en iyisidir” dedi. “Ama mandi aynı zamanda akşamdan kalma en iyi besindir” diye ekledi. “O zengin karbonhidratlar, et ve yoğurt!”

Şu sıralar İstanbul şefleri Anadolu köklerine döndüklerinde Mandi, şehirde bir hamur tatlısı turunda tadacağımdan emin olduğum egzotik bir rönesans yaşıyor. vajinada Ersin’in Lokanda’nın merkez Bayoslu semtinde mantı şeklindeki mantısını kuruttuğu en yeni pislik noktası Patlıcan etsiz umami bifteği yapar. Onun “gizli” bileşeni? Tuslu yoğurdu, Suriye sınırına yakın Hadai bölgesinden keçi sütü yoğurdu. Er, “Her şeyin tadı güzel oluyor,” diye söz verdi. Zencefil, soğan ve biraz nar pekmezi, pul biber ve maydanoz yağlarıyla karıştırılan yoğurt sos o kadar güzeldi ki köfteleri unutmuşum.

Bir sonraki durağım göz kamaştırıcı panoramik Mikla. Dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde ünlü San Bellegrino Türk restoranları Bütün şehir. Mikla tam zamanlı bir antropolog kullanıyor Hammaddelerini tedarik etmek. Mikla’nın İsveçli şefi Mohamed Kors, “Mandi tarifimizi oluşturmak aylarımızı aldı” dedi. Türk sahibi, “ve tonlarca düşünce ve teknik.”

Sonucu tatmak için vitrindeki bir masaya götürüldüm: bebek yumruğu büyüklüğünde bir paket tam buğday unu ve bir paket kıyılmış, hafif pişmiş kuzu eti, konsantre Anadolu lezzetleri güveci. Mandi kızarmış domates, ev yapımı çiğ manda sütü yoğurt sosu köpüklü bir köpüğe girdi ve baharatlı keçi sütü tereyağı nihayet dokundu.

Osmanlı döneminden kalma camilerin akşam panoraması parıldıyordu ve en son ısırıldığımda şansımın tadını çıkardım. Çünkü benim gibi bir mantı için İstanbul olabilir. NS Son şehir.

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Yeni restoran

Modern Türk restoranının merkezinde bir kaldırım var. Bayoğlu Mahallesi, Şef Şivan Er Bazen peygamber devesini Ermeniler tarafından hazırlanan eski bakır kaplarda sunar. Zanaatkarlar. Toplar kuru patlıcanla doldurulur ve güneydoğudan tuzlu yoğurtla yıkanır. Hatai bölgesi ve belirgin Zencefil ve nar ekşisi ile.

Fazla

Peolu semtindeki Marmara Pera Hotel’in en üst katında, şef Mehmet Kors’un panoramik konumu olan Mikla’da Maui her zaman menüde. Kepekli un Kuzu ile doldurulmuş 12 saat – veya sebzeliTablolar – ve çevrili Bir duman köpüğü Manda yoğurdu ve tadı Kavrulmuş domates.

Osconac

Mandi’nin geleneksel versiyonu için bu eski dünyaya geri dönün Esnaf RestoranıBohem Sihangir Mahallesi’nde (tüccarlar konaklama). Sadece öğle yemeği için açık, İskonak Manthi evin tepesindeYoğurt ve refah yarattı İnfüzyon tereyağı. RestoranRaton, osmanlı sütlaçlarıyla da ünlüdür, bu yüzden tatlıyı atlamayın.

https://www.teknolojibulteni.tv/turkiyenin-en-buyuk-teselli-yemegine-ask-mektubu-mandi/