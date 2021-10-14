Tarihi ‘Hasanpaşa Hamamı’ gün yüzüne çıkıyor!

Ortahisar Belediyesi, 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi’nde bulunan tarihi Hasanpaşa Hamamı’nın restorasyon ihalesini gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan Trabzon’da tarihi mirasa sahip çıkmak adına şu ana kadar tarihi çeşmelerin restorasyonu, Pazarkapı’da bulunan tarihi evin restorasyonu ile Hasanpaşa Hamamı’nın restorasyonu olmak üzere Ortahisar Belediyesi’nin birçok proje yürüttüğünü dile getirdi.

“TARİHİ ESERLERİ İHYA ETMEK BİZİM GÖREVİMİZ”

Trabzon’da Türk-İslâm medeniyetinin yanı sıra diğer medeniyetlerden günümüze kalan manastır, kilise gibi eserlere de aynı oranda sahip çıkıldığını kaydeden Başkan Genç, “Trabzon tarihi miras itibarıyla çok zengin, aynı zamanda da çok şanslı bir şehirdir. Tarihi 5000 yıl öncesine dayanan Trabzon birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden bize intikal eden mirasa sahip çıkmak, onları ihya etmek bizim ecdadımıza karşı bir vazifemiz ve aynı zamanda da sorumluluğumuzdur. Gerek Türk-İslâm medeniyetlerinden gerekse diğer medeniyetlerden günümüze kadar kalan pek çok tarihi esere sahip olmamız tarih kenti hüviyetimizin en önemli nişanelerindendir. Şehrimizde yer alan tarihi camilere, çeşmelere, kervansaraylara ve hamamlara sahip çıktığımız gibi, kilise, manastır gibi eserlere de aynı oranda sahip çıkarak hem turistlerin hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Kızlar Manastırı, Kostaki Konağı ile Sümela Manastırı bunlara çok güzel örnektir.” dedi.

“İHALE SÖZLEŞMESİ İMZALANACAK”

Son 15 yılda Trabzon’da tarihi eserlerin restorasyonu konusunda çok hummalı bir çalışma yürütüldüğüne vurgu yapan Genç, “Şehrimize pek çok eser restore edilerek hizmete açıldı. Vatandaşlarımızın ve turizmin istifadesine sunuldu. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak başta tarihi çeşmelerimiz olmak üzere, Pazarkapı’da yer alan tarihi binanın restorasyonu ve Hasanpaşa Hamamı’nın restorasyonu olmak üzere birçok proje yürütüyoruz. Şu ana da beş adet tarihi çeşmemizi restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtık, 10 adet çeşmemizin de restorasyon çalışmaları ise sürüyor. Geçen hafta, 08/10/2021 tarihinde de Hasanpaşa Hamamı’nın 3.843.174,58-TL’lik bir bedelle restorasyon ihalesini yaptık. İhale sözleşmesini yaptıktan sonra da ilgili firmaya yer teslimi yapacağız ve restorasyon çalışmalarına başlayacak. Bundan da son derece gurur duyduğumuzu ve mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim.” diye konuştu.

Trabzon Valiliği tarafından Ortahisar Belediyesi’ne devredilen Hasanpaşa Hamamı 1882 yılında II. Abdülhamit döneminde askeri hastaneye ve askeri kışlaya hizmet vermek için yapıldı. Dönemin valisi Hasan Paşa’nın adı verilen yapı, uzun yıllar metruk ve harap bir halde kaderine terk edilmişti.

https://www.61saat.com/bolgesel/tarihi-hasanpasa-hamami-gun-yuzune-cikiyor-h1027809.html