Rusya’nın askeri personel için gönderdiği 100 bin aşı Ermenistan’a ulaştı

Rus Sputnik V aşısından 100 bin dozluk bir partinin Ermenistan’daki Erebuni Havalimanı’na ulaştığı öğrenildi.

Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği İkinci Sekreteri Igor Ratuşnyak, Sputnik Ermenistan’a demecinde Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 100 bin dozluk bir partinin Erebuni Havalimanı’na ulaştığını belirtti.

Teslim alınan 100 bin dozun Ermeni askerlerin aşılan”ması için kullanılacağına dikkat çeken Ratuşnyak, “Bu teslimat, Rusya ve Ermenistan savunma bakanları arasında daha önce varılan anlaşmalar çerçevesinde Ermenistan Savunma Bakanlığı’na teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 11 Ekim’de Ermeni mevkidaşı Arşak Karapetyan’la Moskova‘da görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede ikili işbirliğinin kilit konuları, Ermenistan-Azerbaycansınırındaki durumun yanı sıra bölgesel güvenlik sorunları ve pandemi ile mücadele ele alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211014/rusyanin-askeri-personel-icin-gonderdigi-100-bin-asi-ermenistana-ulasti-1049825200.html