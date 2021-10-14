Kairat’ın Ermeni futbolcusu, “Karabağ” ile karşılaşmada yer alamıyacak

Kazakistan’ın Kairat kulübünün ve Ermenistan Milli takımının futbolcusu Kamo Hovhannisyan, UEFA Konferans Ligi grup maçında Azerbaycan Kairtat-“Karabağ” maçına katılamıyacak.

Sports.kz sitesinde bununla ilgili bilgiler yer aldı. Bu bilgilere göre Azerbaycan kulübünün basın servisi Kamo Hovhannisyan’ın katılamıyacağına dair açıklamada bulundu.

Hovhannisyan’ın Bakü’ye gelecek futbolcular listesinde yer almadığı bildirildi.

“Karabağ” – “Kairat” maçı 21 Ekim’de oynanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/14/Kairat’ın-Ermeni-futbolcusu-Karabağ/217518