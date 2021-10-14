Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan’ın ruhani liderleri savaş esirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu

Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin, Tüm Rusya Patriği Kirill ve Kafkasya Müslümanları Kurulu Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade, üçlü toplantıda, kayıp olan kişiler hakkında bilgi verme, savaş esirlerinin serbest bıraklıması ve bölgedeki sivil halkına karşı tehdit oluşturan silahların kullanımına izin verilmemesi konusunda çağrıda bulundular.

RIA Novosti haber ajansının aktardığı bilgilere göre, ruhani liderler Dağlık Karabağ topraklarındaki kutsal alanlara, mezarlıklara ve tarihi anıtlara saygı gösterilmesi çağrısında da bulundu.

Üçlü toplantıdan sonra yayınlanan bildiride özellikle şu iafdelere yer verildi:



“Kayıpların akıbetinin aydınlatılması, savaş esirlerinin serbest bırakılmasının kolaylaştırılması ve bölgede sivillerin hayatını tehdit eden silahların kullanılmasının önlenmesi için çağrıda bulunuyoruz.

Azerbaycan ve Ermeni halklarının bir arada yaşamasının alternatifi yoktur. Günümüzde özellikle insanların güvenini yeniden tesis etmek, komşuyu saygıyla ve birbirlerine yardım etme isteğiyle yeniden algılamayı öğrenmek mümkündür. Böyle bir tavrın teminatı, mabetlere, tarihi eserlere, mezarlıklara ve diğer inançlardan insanların dini duygularına saygıdır.”

Ruhani liderler ayrıca gençleri aşırılık ve saldırganlıktan vazgeçmeye, nefret söyleminden kaçınmaya ve Dağlık Karabağ’da askeri operasyonları yeniden başlatma düşüncelerden vazgeçmeye çağırdılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/14/Ermenistan-Rusya-ve-Azerbaycan-ruhani-liderleri/217540