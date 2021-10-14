Ermenistan: Azerbaycan ateşkesi ihlal etti, 6 asker yaralandı

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Karabağ’da düzenlediği saldırıda altı askerin yaralandığını bunlardan ikisinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Tatoyan olayın Karabağ’daki Nor Şen köyünde meydana geldiğini belirterek “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin askeri karakolları, köyün hemen yanında konuşlandırılmıştı; Güney yönünde ve Karabağ’ın diğer birkaç sivil yerleşimi yönünde de silah sesleri duyuldu” açıklamasını yaptı.



Tatoyan, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ermeni sivil yerleşim yerlerinin yakınında bulunması, halkın güvenliği ve huzuru için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve bu yaşam hakkının ihlalidir” dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir askerin saat 18:15 sıralarında Karabağ güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü açıklamış, Karabağ güçleri ise bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

(Ermenistan Kamu Radyosu)