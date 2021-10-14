Ermeni judocu Ukrayna şampiyonu oldu

Kremençuk’ta yaşayan Ermeni judocu Karo Marandyan, Ukrayna Judo Şampiyonası’nda birinci oldu.
12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya, Ukrayna’nın 21 ilinden 273 sporcu katıldı. Katılanlar arasında ünlü judocular Artem Lesyukin, Dilşat Khalmatov, Bogdan Yadov, Karo Marandyan, Artyom Khomulin, Gevorg Manukyan, Sergey Krivchachin, Anton Savitskin, Danila Gutsolin, Yevgeni Balyevsku ve diğerieri katıldı.
Daha önce Karo Marandyan, Zagreb’de gerçekleştirilen “Grand Prix”te bronz madalya, “European Open” yarışmasında ise gümüş madalya kazanmıştı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/14/Ermeni-judocu-Ukrayna/217576
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