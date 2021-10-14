Efsanevi Andrea Bocelli, Venedik’teki Ermeni St. Lazarus Adası’nda şarkı söyledi (Video)

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, Aurora 2021 Ödül Töreni’ninde Ermeni kültürel ve manevi mirasının en önemli merkezlerinden birinde, Venedik’teki St. Lazarus Adası’nda şarkı söyledi.

Aurora Dünya İnsani Ödülü, bu sefer, altıncı Ödül Töreni sırasında İnsan Hakları Savunucusu Julien Lusenge’ye verildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da “Aurora” ödül törenine katıldı ve konuşma yaptı.

Andrea Bocelli şarkı söylerken arka planında Ermenistan’ın ana sembolü olan Ararat (Ağrı) dağı vardı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/14/Andrea-Bocelli-Venedik-Ermeni/217499