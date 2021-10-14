BM Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan’a karşı Ermenistan’ın şikayetini görüşüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı’nda, Azerbaycan’a karşı acil önlemlerin uygulanmasına dair Ermenistan’ın talebi görüşülmeye başladı.

Ermenistan, Azerbaycan’daki “Askeri Ganimet Parkı”nın kapatılmasını, savaş esirlerinin ve tutuklu sivillerin iadesini ve birtakım benzeri acil önlemlerin alınmasını talep etti.

Mahkeme duruşmaları, 14-15 Ekim’de yapılacak. Ermenistan’ın menfaatlerini, bazı yabancı uzmanların da yer aldığı bir avukat grubu temsil edecek.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi ihlal eden Azerbaycan’a karşı 16 Eylül’de BM Uluslararası Adalet Divanı’na şikayete bulunmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/14/BM-Uluslararası-Adalet-Divanı-Azerbaycan-a-karşı-Ermenistan/217582