Avrupa Boks Şampiyonası 2022 yılında Ermenistan’da düzenlenecek

Avrupa Boks Şampiyonası, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 21-31 Mayıs 2022 tarihinde Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da düzenlenecek.

Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Karen Giloyan ve Ermenistan Boks Federasyonu Başkanı Hovhannes Hovsepyan gazetecilerle bir araya gelerek Avrupa Şampiyonası’nın düzenlenmesi yönünde yapılan mevcut çalışmaları sundular.

Karen Giloyan, şampiyonluğu üst seviyede düzenlemek için azami çabanın gösterildiğini vurgulayıp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa Şampiyonası’nın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Uluslararası Boks Federasyonu (AIBA) Başkanı Umar Kremlyov ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlar verdi ve turnuvayı organize etmekle görevlendirildik. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti kapsamlı destek sağlamayı taahhüt etmiştir.”

Avrupa Şampiyonası, 6 bin 200 seyircinin katılabileceği Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi’nde yapılacak. Ermenistan’a gelen yaklaşık 300 boksörle birlikte 45’e kadar ülkenin katılması bekleniyor. Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Karen Giloyan’a göre Yerevan, Uluslararası Boks Federasyonu (AIBA) Başkanı Umar Kremlyov’a Temmuz ayında yaptığı ziyarette sunulan tüm gerekli altyapılarına sahip.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/14/Avrupa-Boks-Şampiyonası-Ermenistan/217570