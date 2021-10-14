Arsen Avagyan, Ermenistan’ın İran Büyükelçisi olarak atandı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın kararıyla Arsen Avagyan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin İran’a Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atandı.

Bundan önce, Arsen Avagyan, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Komşu Ülkeler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

Daha önce, Armen Sarkisyan’ın başka bir kararnamesi ile Artaşes Tumanyan, Ermenistan’ın İran Büyükelçiliği görevinden alındı.



О kimdir?

Arsen Avagyan 1972’de Yerevan’da doğdu. 2002’de Moskova Devlet Üniversitesi’nde “Osmanlı İmparatorluğu ve Kemalist Türkiye’nin Devlet-İktidar Sisteminde Çerkeslerin Rolü” başlıklı Rusça doktora tezini sundu. Bu tez daha sonra Belge Yayınları tarafından yayımlandı (çev. Ludmilla Denisenko, İstanbul, 2004).

Ermenistan ve Türkiye’de çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. Eylül 2000’de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü bünyesinde Ermenistan’ın Türkiye temsilciliği görevine getirilen ve bu ülkenin Türkiye’deki ilk ve tek diplomatı olarak görev yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/14/Ermenistan’ın-İran-Büyükelçisi/217508