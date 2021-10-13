SİİRT’İN 2000 YILLIK ‘YUMURTA BAYRAMI’ 8 ÜLKEDEN KATILIMCIYLA KUTLANDI

Siirt’te geçmişte Müslüman, Keldani ve Ermeni’ler tarafından kutlanan, 2 bin yılı aşkın tarihi olan ve “Şihril Bayf” olarak da bilinen Yumurta Bayramı,…

YUSUF EREN

Siirt’te geçmişte Müslüman, Keldani ve Ermeni’ler tarafından kutlanan, 2 bin yılı aşkın tarihi olan ve “Şihril Bayf” olarak da bilinen Yumurta Bayramı, 8 ülkeden katılımcıyla kutlandı.

Siirt Kent Meydanı’nda düzenlenen Yumurta Bayramı’na Rusya, Ukrayna, Polonya, İtalya, Litvanya, Hırvatistan, Romanya ve Slovakya olmak üzere 8 ülkeden gelen 30 yabancıöğrencinin yanı sıra şehirde yaşayan vatandaşlar katıldı.

8 ÜLKEDEN KONUK GELDİ

Yumurta Bayramı’nın 2000 yıllık bir geleneğe dayandığını ifade eden Siirt İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Rauf Danış, “Şu anda meydanda gördüğünüz etkinlik Yumurta Şenliği festivali kapsamındadır. Esasen Yumurta Şenliklerimiz her yılın mart ayında yapılmaktadır. Ancak pandemi süreci nedeniyle bu mevsimde, bu ayda yapmak durumunda kaldık. Şu anda yaptığımız etkinlik, icra ettiğimiz faaliyet, GELDER ile ortaklaşa Avrupa Birliği Erasmus programı kapsamında sunduğumuz bir projemizdir. Bu proje kapsamında 8 ülkeden davetlimiz var. Rusya’dan, Ukrayna’dan, Polonya’dan, İtalya’dan, Litvanya’dan Hırvatistan’dan. Bütün bu ülkelerden gelen misafirlerimiz, konuklarımız hem ülkemizi hem ilimizi görmekle bizlerle tanışmış oldu, bizleri görmüş oldu. İlimizi, ülkemizi, kültürümüzü biz de onlara mümkün olduğu kadar tanıtmaya çalışıyoruz. Yumurta Şenliği Bayramı unutulmaya yüz tutmuş bir yöresel faaliyettir. Her yıl düzenlenen bir etkinlikti normalinde. Bununla ilgi herhangi bilimsel bir çalışma yapılmamış. Ne zaman başlamış? Bununla ilgili bir makaleye de rastlamadık biz şu ana kadar. Ama tabii bu geçmişten gelen bir gelenek olduğu için muhtemelen 2000 yılı aşkın bir süredir kutlanmaktadır. Özellikle tabii Siirt’in eski tarihine baktığımız zaman 14 mahalle varmış. 4’ü Ermeni, 4’ü Hıristiyan, 2 tanesi Keldani, 2 tanesi de Müslüman. Bu tabloya baktığımız zaman bütün bu etnik grupların, bütün bu farklı inançların bir araya gelmesi ve bu bayramı hep birlikte kutlamalarını görmüşüz” diye konuştu.

Eski bir gelenek olan Yumurta Bayramı’nı canlandırmak istediklerini belirten Siirt’i Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GELDER) Başkanı Tuğba Eldemir’de şunları söyledi:

“YUMURTA BAYRAMI’NI TEKRAR CANLANDIRMAK İSTİYORUZ”

“Projemizin adı Yumurta Bayramı. Projemizin amacı, Siirt’te çok çok eskiden, 500 yıl öncesine dayanan kültürel bir bayramımızı, yumurta bayramımızı 8 ülkeden 30 katılımcıyla beraber tekrardan canlandırmak. Bildiğimiz kadarıyla onların ülkelerinde de buna benzer bayram var. Bizim şu an onlarla iş birliği yapmamızın nedeni hem aradaki kültürel farklılığı ortaya koyup yeni şeyler çıkarmak hem biraz da İslamofobi’yi kırmak. Çok güzel bir süreç ilerliyor. Onlar burada bir hafta kalacaklar. Bugün 4. günleri, bu süreçte beraber Siirt’imizin çok güzel yerleriniz gezdirdik. Gezdirmeye de devam edeceğiz. Doğamızı, ziyaretlerimizi göstereceğiz onlara. Hem bayramımızı beraber kutlayacağız hem de Siirt’imizi tanıtacağız. Siirt’te bizim çok çok eski dedelerimiz, ninelerimiz tarafından kutlanıyordu. Onlar da geniş bir tarlada, bir yerde buluşup boyadıkları yumurtalarıyla beraber değişik, torunlarla beraber oyunlar oynuyordular. O günü Yumurta Bayramı adı altında bir eğlenceye çeviriyordular. Ondan sonra tabii yeni nesil büyüdükçe birçok kültürümüz gibi bu da unutulmaya yüz tuttu. Biz bir Siirtli olarak bunu tekrardan canlandırmak istiyoruz.”

https://www.haberinnabzi.com/siirtin-2000-yillik-yumurta-bayrami-8-ulkeden-katilimciyla-kutlandi-13831h