Patrik Kirill, siyasi faktörün Dağlık Karabağ sorununun çözümünü engellediğini belirtti

Rusya Patriği Moskova Kirill tarafından Azerbaycan’ın geçici lideri Allahşükur Paşazade ile yaptığı görüşme sirasinda siyasi faktörün Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik müzakereleri zorlaştırdığını ifade etti.

Konuşmasında Rus ruhani lider şu ifadelere yer verdi:

“Bugün dini liderlerin gündeminde olan ancak siyasi dahil olmak üzere farklı boyutları olan çok zor konuları ele almamız gerekiyor. Bunların arasında çatışmaların üstesinden gelmek söz konusu olduğunda siyasi bir faktör var. Bazen, bu faktör çok baskın olduğunda, müzakereler zorlaşıyor.”

Patrik Kirill’e göre, dini liderlerin bu tür karmaşık sorunları tartışmanın avantajı ortak zeminin oluşturulmasıdır.

Tüm Rusya Patriği Kirill ve Kafkasya Müslümanları Dairesi Başkanı Allahşükür Paşazade’nin ikili görüşmesiyle birlikte Patrik Kirill Paşazade’nin de katılımıyla Tüm Ermeniler Katolikosu II Garegin arasında Dağlık Karabağ sorununa adanmış üçlü bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

ERMENİ HABER AJANSI