İnternette satışa sunulan Süryani kilisesi bu kez yurt dışına pazarlandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Mor Yuhanna Kilisesi, tapu sahibi tarafından yeniden satışa çıkarıldı. Daha önce gelen tepkilerin ardından internetteki ilanı kaldırılan kilise bu kez yurt dışında pazarlanmak isteniyor.

Marddin’in Artuklu ilçesinde bulunan ve 1. sınıf tarihi eser olan bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi yeniden satışa sunuldu. Kilisenin babasından kendisine kaldığını savunan Murat Tekcan, kiliseyi bu kez yurt dışındaki alıcılara sundu.

Söz konusu kilise, daha önce de internette satışa sunulmuş gelen tepkilerin ardından geri adım atılmıştı.

Kiliseyi satmak isteyen Tekcan yaptığı açıklamada, “Miras olarak tek dayanağım burası. Burası 1. sınıf tarihi eser. İki bin yıllık ömrü var. İçinde üç tane kardinal mezarı ve iki tünel var. Bir tünelin kaleye, bir tünelin Deyrulzafaran Manastırı’na çıktığı söyleniyor. En uzun tünel 8 buçuk kilometre gidiyor. Biz burayı satmak istiyoruz ve satacağız. Yurt dışından bağlantılarımız var. Bir Süryani cemaatine satmak istiyoruz özüne dönmesi için” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi