Fransa, Rusya ve ABD ile Karabağ konusunda kalıcı bir anlaşma imzalama yönünde çalışmalarını sürdürüyor

Fransa’nın yeni atanan Ermenistan Büyükelçisi Anne Luis, Özgür Avrupa Radyosu’na (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) verdiği demeçte “Fransa, Karabağ konusunda kalıcı bir anlaşma imzalamak için Rusya ve ABD ile birlikte çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi detaylar dile getirmedi, ancak AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlık yapan üç ülkesinin de sürece katılımını vurguladı.

Yaptığı açıklamda Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan’da AGİT Minsk Grubu’nun çalışmalarına dahil olmadığımı biliyorsunuz. AGİT Minsk Grubunda Fransa temsilcisi olan Stephane Visconti adlı bir meslektaşım var. Ancak şimdiden New York’ta ilerleme kaydedildiğini söyleyebilirim, iki ülke (Ermenistan ve Azerbaycan) Dışişleri Bakanlarıyla AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları ile görüşmesini organize ettik. Bu küçük bir adım gibi görünebilir ama gerçekte çok büyük bir adımdı. Karabağ konusunda daha kalıcı bir anlaşmanın imzalanması sürecini ilerletmek için Rus ve Amerikalı ortaklarımızla birlikte çalıştığımızı size temin ederim.”

ERMENİ HABER AJANSI