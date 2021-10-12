Yunanistan, Türkiye sınırındaki sınır muhafızlarının sayısını artıracak

AP’nin haberine göre Yunanistan, Afganistan’daki krizle bağlantılı olarak yasadışı göç girişimlerinin artmasından endişelenerekTürkiye sınırındaki sınır muhafızlarının sayısını artıracak.

Birkaç ay içinde, 1500 kişilik sınır gücüne 250 subay daha katılacak. Türk-Yunan sınırına yakın bölgelerde ve havaalanlarında çalışmak üzere yaklaşık 800 ek sınır muhafızı işe alınacak.

Yetkililer, artışın kısmen Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinden kaynaklandığını söylüyorlar. Yunanistan, sığınmacıların sınır ihlallerini önlemek için yüksek teknolojili bir gözetim ağı kurarak son iki yılda göç ve sınır güvenliği politikalarını sıkılaştırdı.

Yunanistan Parlamentosu Göç Bakanı Notis Mitarachis Pazartesi günü parlamentoda yaptığı açıklamada, 27 ulustan oluşan Avrupa Birliği’nde giderek daha fazla “ön cephe” ülkesinin yürütme komitesinden göçü durdurmak için sert önlemler almasını talep ettiğini söyledi. “Avrupa’nın savaşan ülkelerle sınırı yok. Mitaraci, “Son transit ülkeye gelen insanların çoğu risk altında değil, bu yüzden nasıl çalıştığını (göç politikası) ve sınır güvenliğinin nasıl çalıştığını gözden geçirmek önemlidir.” Dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu