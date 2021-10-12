Viktorin: “Ermenistan ile Azerbaycan istese, AB arabulucu olabilir”

Ermenistan’da AB heyet başkanı Andrea Viktorin, Ermenistan ile Azerbaycan’ın istemesi durumunda AB’nin arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Khachik köyünde gazetecilere konuşan Viktorin, anılan sürecin doğal olarak AGİT Minsk Grubu kapsamında gerçekleşmesi gerektiğini de vurguladı.

Ermenistan ile Azerbaycan’ın kabul etmesi durumunda AB’nin, sınır belirleme ve işaretleme çalışmalarında da bir sorun çıktığında arabuluculuk yapabileği vurgulayan Viktorin, Ermenistan Syunik idari bölgesinde yaşanan gelişmeler ile Goris-Kapan otoyolundaki durum konusunun da Avrupa Birliğini endişelendirdiğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI