Uyanış Gençliği, Covid Sonrası İlk Yüz Yüze Toplantısını Gerçekleştirdi

En son 7 Mart 2020’de İstanbul’un farklı kiliselerinden gelen gençlerin katılımıyla gerçekleşen Uyanış Gençliği, 9 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da bulunan Derviş Eroğlu Kültür Merkezi’nde koronavirüs tedbirlerine bağlı kalarak ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirdi.

Özgür Tunç’un tapınma zamanını yönettiği toplantı, ilahiler ve dualarla başladı. Ardından paylaşım zamanına geçildi.

Belirtiler ve Harikalar Kilisesi’nden Pastör Volkan Er ve konuşmacı İlknur Er, paylaşım zamanında Yuhanna 5:1-11 bölümü üzerinden dört başlık altında katılımcıları teşvik etti;

İnsanoğlu’nun durumu

Kaderi değiştiren yaklaşım, Mesih’in gelişi

Mesih ile paydaşlık ve iletişim

Tanrı’nın Sözü ve kendi düşüncelerimiz arasındaki çatışma

İlknur Er, ‘‘İnanlı biri olarak İsa artık yanımızda. İsa ile konuşmak yerine ilk önce kime başvuruyoruz? Mesih ile konuşmak yani dua kaçıncı sırada? Sessizce Rab’bi bekliyor musunuz yoksa hemen uygun bulduğunuz kendi planlarınızla dolu havuzdan bir çözüm mü buluyorsun? Kurtuluşumuzdan sonra hayat eskisi gibi devam ediyorsa bu resimde bir sıkıntı vardır. İsa ile gitmeye karar verince göz, kulak, yürek artık İsa’da olmalı. Tanrı Sözü, Kutsal Ruh aracılığıyla bizimle iletişim kurmak ister. İsa’yı çarmıhımız sırtımızda sadakatle ve iletişim halinde olarak izliyor muyuz? Tadıp gördük mü ne kadar iyi olduğunu? Rab’bin kendisinden tat alıyor muyuz? Yoksa sığ bir zeminde sığ bir iletişimimiz mi var? Gerçek iletişim gerçek eylemler ve dua hayatı gerektirir’’ dedi.

Pastör Volkan Er ise, ‘‘İbadet nedir? Tanrı’ya yaklaşmak mı? Biz her pazar Tanrı’mıza ibadet ederken O’na yaklaşmaya mı çalışıyoruz? İbadet, ayağa kalmak ve bize ayağa kalk diyeni ilan etmektir. Hayatımızın ibadete dönüşmesi işte budur. Tanrı’nın egemenliğine yaklaşabilme imkânımız yoktu. Bu anlayış ruhsal hayatımızı, dua yaşamımızı kökten değiştirmelidir. Biz daha O’na yaklaşmadan O bize yaklaşmıştır. Romalılar 5:8, biz O’nu tanımamışken, günahımız içindeyken bizi sevmeye başladığını söylüyor. Bu da bizleri ruhsal yaşamlarında önemli bir noktaya götürüyor’’ dedi.

Teşvik sözlerinin ardından sohbet zamanında dört konu üzerinde düşünüldü:

Bugünlerde bir inanlı olarak ruhunu felçli gibi hissettiğin durumlar var mı?

Mesih’in aramıza gelişinin hem evrensel hem de kişisel olduğunu fark ediyor musun?

Bugün bir imanlı olarak İsa Mesih ile iletişim, yaşamının ilk sırasında mı?

Tanrı’nın Sözü ile yaşamındaki durumlar çatışma içinde oluyor mu? Böyle durumlarda kararlarını durumlarına göre mi, yoksa Tanrı Sözü’ne göre mi veriyorsun?

Toplantı ikram servisiyle sona erdi.

Uyanış Gençliği toplantıları, Hristiyan gençlere yönelik olup, tüm Katolik, Ortodoks ve Protestan gençlerin katılımına açıktır. (SAT-7 TÜRK/SMY)

https://haber.sat7turk.com/uyanis-gencligi-covid-sonrasi-ilk-yuz-yuze-toplantisini-gerceklestirdi/