Şoygu, Ermeni mevkidaşıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu masaya yatırdı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Ermeni mevkidaşı Arşak Karapetyan’la Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Karapetyan, Dağlık Karabağ’daki son gelişmeleri istişare etmek üzere Moskova’da bir araya geldi.

Taraflar, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu ele alırken bölgesel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişi yaptı.

Şoygu ve Karapetyan, Rusya ile Ermenistan arasında savunma alanındaki işbirliği konularını da istişare etti.

https://tr.sputniknews.com/20211012/soygu-ermeni-mevkidasiyla-azerbaycan-ermenistan-sinirindaki-durumu-masaya-yatirdi-1049743384.html