Rus mimar: Artsakh’taki birçok anıt şimdi yıkım tehdidi altında

Artsakh’taki birçok anıt şimdi gerçek bir yıkım tehdidi altında. “Devletler Arasında Etkili Bir Diyalog Aracı Olarak Tarihsel ve Kültürel Mirasın Korunması” adlı uluslararası konferansa katılan Rus mimar Andrey Ivanov, 11 Ekim’de Erivan’da düzenlediği basın toplantısında bunu söyledi.

Ona göre konferans, Artsakh’ın anıtlarına dikkat çekmek açısından önemlidir.

“Her şeyden önce, bu konuların geniş uluslararası kapsamı ile başlamalıyız. Ayrıca Ermenistan’ın devlet kurumları bu konuyu her platformda gündeme getirmelidir. Uluslararası kontrol gerekiyor. Şuşi’de olduğu gibi durumun zor, hatta bazen kritik olduğu gerçeğini konuşmalıyız” dedi.

Ivanov, bu yılın Temmuz ayında birkaç gün geçirdiği Artsakh gezisini anlattı.

“Orada harika bir doğa var, Stepanakert güzel bir şehir. 10 yıl öncesine göre daha iyi hale geldi. Şehir, son savaşın yıkımından sonra yeniden inşa edildi. “Ugyun davet gelirse, gelecekte Artsakh’ta araştırma yapmaya hazırım” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu