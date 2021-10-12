Paşinyan Moskova’da

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan çalışma ziyareti için Rusya’ya gitti.

Paşinyan Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya gelecek

Görüşmede taraflar, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü bildirilerinin uygulanmasına ilişkin konuları, bölgede istikrarı güçlendirmeye yönelik ilave adımları, ekonomik bağları ve gelişmeleri yeniden ele alacaklar.

Nikol Paşinyan ve Vladimir Putin, Ermenistan-Rusya müttefik ilişkilerinin gündeminde olan konuları ve entegrasyon birliklerinde gelecek işbirliğini de görüşecekler.

Öte yandan 11 Ekim’de Moskova’da Ermenistan Savunma Bakanı Arşak Karapetyan, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre görüşmede Ermenistan ve Rusya Savunma Bakanları savunma alanında Ermeni-Rus işbirliğini, Ermenistan-Azerbaycan sınır durumu ve bölgesel güvenlikle ilgili birçok konu ele aldılar.

Gürcistan ile temaslar

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibashvili, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Garibashvili Twitter hesabı üzerinden görüşmeye dair bir paylaşımda bulundu.

Garibashvili “Ermenistan’a yaptığım ziyaret çerçevesinde Başbakan Nikol Paşinyan ile verimli müzakereler gerçekleştirildi. İkili işbirliğini, Güney Kafkasya bölgesi için yeni bir barış girişimini, Gürcistan’ın bölgede kalıcı barış ve kalkınma için daha büyük fırsatlar yaratmak için aktif arabuluculuğu sürdürmeye hazır olup olmadığını görüştük.” ifadelerini kullandı.

Agos