Papa’dan Mahmud Abbas’a “Yanınızdayım” mesajı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını ele aldı. Filistin Devlet Başkanı Abbas’a hitaben “Yanınızdayım” diyen Papa Franciscus, “Barışı sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğim.” dedi

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Abbas, Papa Franciscus ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abbas, Papa ile görüşmesinde Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele alırken, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Kudüs’teki hak ihlallerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

“HEPİMİZ İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın kutsallığına saygısızlık ettiğine dikkati çeken Abbas, “başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin topraklarında İsrail işgaline son verecek siyasi bir sürece gidilmesinin önemini” vurguladı.

Papa Franciscus ise “Hepimiz iki devletli bir çözüm istiyoruz. Doğu Kudüs, Filistin devletinin başkentidir. Bu yol doğrudur, çünkü barışın yoludur.” ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas’a hitaben “Yanınızdayım” diyen Papa Franciscus, “Barışı sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğim.” dedi.

FANATİK YAHUDİLER, HAREM-İ ŞERİF’İN AVLUSUNA GİRİYOR

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa’nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı’ndan Harem-i Şerif’in avlusuna giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra Camisi’nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, “Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu” iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa’da, kendilerinin de ibadet etme haklarının olduğunu savunuyor.

Sabah Gazetesi