Gürcistan’ın ilk kadın pilotu Ermeni Nadezhda Benklyan (Foto)

29 yaşındaki Nadezhda Benklyan, Gürcistan havacılık tarihindeki ilk kadın pilotudur.

Ermeni kadın pilot nor.ge sitesine verdiği ropörtajda şu ifadelere yer verdi:

“Uçmanın duygusal deneyimini tarif etmek çok zor. Birçok şeyi aynı anda hissedersiniz: sorumluluk, güven, gurur ve mutluluk. Bir uçağı kendiniz uçurduğunuzda özellikle eğlencelidir. Başarılı bir uçuş, tüm engellere rağmen size doğru seçimi yaptığınıza dair güven veriyor ”.

Benklyan, Georgian Airways’de çalışırken, bir kadının bir erkeğin mesleğinde ustalaşabileceğini ve başarılı bir şekilde uçak uçurabileceğini kanıtladı.

ERMENİ HABER AJANSI