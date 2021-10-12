FERİKÖY SURP VARTANANTS KİLİSESİ VAKFI YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 12 Ekim 2021, Salı, Patrikhane’de, Başkan Manuk Öğer önderliğindeki Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Ziyaretçiler 7 Kasım 2021, Pazar, yapılacak dini törenlere başkanlık etmesi için Patrik Hazretleri’ni davet ettiler. Sohbet esnasında, özellikle Merametciyan Okul’undaki maddi sorunlar hakkında bilgiler sundular ve Patrik Hazretleri’nin fikirlerini dinlediler.

Patrik Hazretleri, ziyaretçileri selamladıktan sonra, aktardıkları bilgileri dinledi. Feriköy’ün cemaatimiz üyelerinin yoğun olarak yaşadığı bir semt olduğunun altını çizerek pederane öğütlerde bulundu. Yıllar boyunca, yöneticilerin okulu açık tutma çabaları takdire şayandı ve özellikle Corona Virüs pandemi sürecinde meydana gelen maddi problemler herkesçe malumdu. Patrik Hazretleri, bu zorlu günlerde belirecek birliktelik ruhu sayesinde, türlü türlü zorlukların aşılacağına olan inancını belirtti. Bu vesileyle yöneticilerin azmini takdir etti ve cemaat yararına yürütecekleri çalışmalarda kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/