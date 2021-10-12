Ermeni siyaset uzmanı: Hindistan Ermenistan ve İran ile işbirliğiyle kendisi için işlek bir yol sağlayabilir

Ermeni siyaset uzmanı Saro Saroyan İran ve Ermenistan’dan geçmesi öngörülen kuzey-güney projesi bağlamında Hindistan’ın izlediği politikasına ve bu anlamda Ermenistan, İran ile ilişkilerine değindi.

Uzmana göre bugün Hindistan, BM Güvenlik Konseyi’ne daimi üye olmak için bile başvuruda bulunan dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Anlaşılmalıdır ki, böyle bir jeopolitik oyuncu için başvuru yapmak, dünyada belli bir rol üstlenmeyi, ayrı bölgelerde bulunma gerçeğini sabitlemeyi gerektirmektedir.

Bu açıdan bakıldığında Güney Kafkasya Hindistan için potansiyel bir koridordur. Bugün Pakistan, Orta Asya bölgesinde ortak projeler hayata geçiren Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın doğrudan müttefikidir. Pakistan’ın Ermenistan’a karşı her zaman kötü tavır sergilediğini biliyoruz, Ermenistan Cumhuriyeti’ni bile tanımıyor, her zaman tüm girişimlerinde Azerbaycan’ı destekliyor.

Şimdi, Güney Kafkasya’da yaşananlar, özellikle sözde “Syunik Koridoru” ile bağlantılı olarak, doğrudan Hindistan’ın çıkarına karşıdır. Kuzey-Güney güzergâhında İran’ın yanı sıra Hindistan’ın da durduğunu biliyoruz ve bu proje Ermenistan’sız hayata geçirilemez.

Burada bir yanda Doğu-Batı Türk koridorunun faaliyeti, diğer yanda Basra Körfezi’nden Körfez’e uzanan güzergahın hayati faaliyeti ile çatışan çıkarlar var. Bunlar zıt çıkarlardır, ve Türkiye Kuzey-Güney projesini durdurmak, o güzergâhı kapatmak için her şeyi yapıyor. Bu anlamda Hindistan, Ermenistan ve İran ile işbirliği aracılığıyla Syunik’i korumak ve bunun karşısında kendisi için de hayati önem taşıyan bir yol sağlama gerektiğini anlıyor.

ERMENİ HABER AJANSI