Ermeni-Fransız ilk bilimsel-tıbbi konferansı Yerevan’da düzenlenecek

Yerevan’da bulunan Mkhitar Herasti Devlet Tıp Üniversitesinde 13, 14 ve 15 Ekim tarihlerinde Artsakh (Karabağ) savaşında yaralanan insanların tedavi ve bakımıyla ilgili ilk Ermeni-Fransız bilimsel-tıbbi konferansı gerçekleştirilecek.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’ın açıklamasına göre Ermenistan ve Fransa’yı birbirine bağlayan tarihi dayanışmaya sadık kalarak, üç Fransız devlet hastanesi son Artsakh savaşı mağdurlarına yardım etmek için Ermeni meslektaşlarına destek oldu.

Konferansın amacı, Ermeni ve Fransız uzmanlar arasında deneyim alışverişi ve iki ülke arasında sağlık alanında uluslararası işbirliği imkanı olduğu belirtildi.

Ermeni-Fransız Bilimsel-Tıbbi Konferansı, Ermenistan’daki Fransız Büyükelçiliğinin yüksek himayesi altında Fransa’daki 3 kamu hastanenin ve Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlendi.

İlk Ermeni-Fransız bilimsel-tıbbi konferansının açılışına Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Eğitim ve Bilim Bakanı Vahram Dumanyan, Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Anne Luis ile Paris Üniversite Hastaneleri Genel Müdürü Martin Hirsch ve . Lyon Sivil Hastanesi’nin Sekreteri katılacak.

Katılımcı kayıtları sınırlıdır. Aşağıdaki bağlantıdan kayıt gerçekleştirilebilir:

https://forms.gle/o3Gg63v1dZtr7R2Q8

ERMENİ HABER AJANSI