CHP’den Sezgin Baran Korkmaz broşürü: SaBıKa Holding

CHP, “kara para aklama” suçlamasıyla Türkiye ve ABD’de soruşturulan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili ‘SaBıKa Holding. Bir Karapara-Siyaset-Yargı Hikayesi’ başlıklı bir broşür hazırladı.

DUVAR – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi’nin koordinasyonunda; ‘SaBıKa Holding. Bir Karapara-Siyaset-Yargı Hikayesi’ başlıklı 8 sayfalık bir broşür hazırlandı.

Broşür, bugün; CHP Grup Toplantısı salonunda, milletvekillerinin sıralarına dağıtıldı. Broşürün kapağında, “kara para aklama” suçlamasıyla Türkiye ve ABD’de soruşturulan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın karikatürüne yer verildi.

Broşürün, “Kim, Kiminle, Nerede, Ne yaptı” başlığı altında şunlar sıralandı:

Levon Termendzhyan: Ermeni asıllı Amerikalı iş insanı. ABD Hazinesi’ni sahte evraklarla 1 milyar dolar dolandırdı. Hayali ihracattan kazandığı paraların bir kısmını Sezgin Baran Korkmaz aracılığıyla Türkiye’de akladı.

Jacob Kingston ve Isaiah Kingston: Yolsuzluk sonucu elde edilen yaklaşık en az 134 milyon doları, Sezgin Baran Korkmaz’ın kontrolündeki şirketlere aktardı. FETÖ’nün yuvası haline gelen Polis Koleji’nde öğretim üyeliği yaptı. Açılım sürecinde akil adam yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi’nin akademik kadrosunda yer alıyor.

Kamil Feridun Özkaraman: Sezgin Baran Korkmaz, ABD federal hükümetinden 500 milyon dolardan fazla haksız kazanç elde eden Levon Termendzhyan’la birlikte gayrimenkul satın aldı. Banka hesabı açtı. Sahte veya yarı meşru işletmelere yatırım yaptı. Kurdukları paravan şirketlerle, spekülatif haber yaparak değerini düşürdükleri Borajet’i ele geçirdi. Bodrum’daki ünlü Paramount Otel’i, kara para aklama merkezine dönüştürdüler. Otel daha sonra Özbek mafyasının kontrolüne geçti.

Çağlar Şendil: Sezgin Baran Korkmaz’ın kasası. Mega Varlık Yönetim A.Ş’nin kuruluşu için Jacob Ortell Kingston ile Sezgin Baran Korkmaz’ı buluşturdu.

Sinan Görkem Gökçe: Sezgin Baran Korkmaz’dan sonra SBK Holding’in başına geçti. BORAJET’in satın alınması sürecinde aktif rol oynadı. SBK’nın yargı ayağını kontrol ettiği düşünülüyor. Kaçakçılık ve sahtecilik suçlarına bakan Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi. SBK ile 24 Eylül 2020’de Ankara’da yemekte bir araya geldi. Nemli, aynı zamanda Mehmet Ağar’ın yargılandığı ‘faili meçhuller’ davasında mahkeme başkanıydı. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun oğlu. 2013 yılı temmuz ayında Türkiye genelinde 2 milyon kadar yazarkasanın değiştirilmesine dair çıkarılan yönetmelikten iki ay sonra Panorama Bilişim’i kurdu. Görkem Gökçe ile ortak kurdukları şirketi 2 buçuk yıl sonra ABD’li bilişim tekeli Verifone’a sattı.

Süleyman Soylu: Korkmaz, 4 Aralık’ta Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. 5 Aralık günü Türkiye’den kaçtı. Soylu’nun 2017 referandumu esnasında, SBK’ya ait uçağı kullandığı ortaya çıktı

Korkmaz Karaca: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi. Sezgin Baran Korkmaz’ın tahsis ettiği aracı kullandığını kabul etti. SBK’nın eski iş ortaklarından. Sezgin Baran Korkmaz ve şirketlerine yönelik soruşturmada gözaltına alındı. Savcılıkta para trafiğini anlattı. 29 Nisan 2021’de silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında savcılıkta verdiği ifadeyi geri çekti.

İDDİLAR SIRALANDI

Broşürde, Korkmaz hakkındaki iddialar ise şöyle sıralandı:

Türkiye ve Amerika’da paravan şirketler kurdu.

Kara para trafiğini yönetti.

ABD’den gelen para ile nitelikli dolandırıcılık yaptı.

Kara parayı siyasi nüfuz için kullandı.

Yargıyı bağladı, rüşvet çarkını sakladı.”

Broşürde, Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili şemalar yer aldı.

BAĞLANTILARI

Korkmaz’ın bağlantıları ile ilgili olarak da broşürde şu isimlere yer verildi:

Kara para bağlantısı: (ABD) Kingston kardeşler, Levon Termendzhyan.

Siyaset bağlantısı: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski bakan Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakan Mehmet Ağar, eski başbakan Binali Yıldırım, eski bakan Ahmet Arslan.

Bürokrasi bağlantısı: Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AKP yetkilisi Korkmaz Karaca, Soylu’nun eski koruma müdürü Ekrem Güler, Emniyet Müdürlüğü’nde daire başkanı Resul Holoğlu, Varlık Fonu yöneticisi Arda Ermut.

-Yargı bağlantısı: İdare mahkemesi başkanı Esat Toklu, AYM üyesi İrfan Fidan, Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli, Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz.”

Broşürde ayrıca Sezgin Baran Korkmaz’ın 6 Şubat 2018-19 Haziran 2021 tarihleri arasındaki yasa dışı faaliyetleri de madde madde sıralandı. (ANKA)

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