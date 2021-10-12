Azerbaycan, Arnavutlaştırma kisvesi altında Artsakh Ermenilerinin kültürel mirasını yok ediyor

Azerbaycan, Arnavutlaştırma adı altında Artsakh Ermenilerinin kültürel mirasını yok ediyor. Erivan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Kültür Fakültesi başkanı Hamlet Petrosyan, 11 Ekim’de Erivan’da gazetecilerle yaptığı bir söyleşide bunu dile getirdi.

Dünyaya bilim dilinde konuşması gereken uluslararası bir platform oluşturduk. Artsakh’ın anıtlarının ve kültürel mirasının sunulduğu üç dilli bir platformdur. Sadece 6 aydır çalışıyoruz ve bu süre zarfında 60 anıtın açıklaması zaten gönderildi. Devlet desteği almıyoruz. Ermeni kültürel mirasını sadece Ermeni bütçesi pahasına korumak mümkün değildir, bu nedenle bir pan-Ermeni ağ topluluğu oluşturmak gereklidir.

Ermenistan Kamu Radyosu