ABD’de Cumhuriyetçi bir parlamenter Papa’yı komünistlikle suçladı

ABD’de Cumhuriyetçi parlamenter Claudia Tenney, Vatikan’da görüşen Katoliklerin dini lideri Papa Francis’i ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi komünistlikle suçladı.

Temsilciler Meclisi üyesi Tenney, cumartesi Vatikan’da bir araya gelen ikilinin 10 Ekim’de Twitter’da paylaşılan fotoğrafına “iki komünist” yorumunu yaptı.

Kürtaj tartışmalarının sürdüğü ABD’de Katolik piskoposlar, bu hakkı savunan Katolik Pelosi’yi eleştiriyor.

ABD’nin ikinci Katolik başkanı olan Joe Biden da tepkilerden nasibini alıyor. Zira Biden kişisel olarak kürtaja karşı olduğunu ancak inancını, siyasetçi kimliğiyle dayatamayacağını söylemişti.

Bazı ABD’li piskoposlarsa ikiliyi sadece eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Kutsal Efkaristiya Ayini’nden (Komünyon) menetmek istiyor.

Papa Francis ise geçen ay yaptığı açıklamada kürtajı cinayet diye nitelemişti. Öte andan Papa Francis, ABD’li Katolik piskoposların Kutsal Efkaristiya Ayini’nden men isteğinin ruhani değil politik olduğunu söylemişti.

9 Ekim’deki buluşmanın ardından Pelosi, görüşmenin “manevi, kişisel ve resmi bir onur” olduğunu söyledi ve Papa Francis’in çevreyi, göçmenleri, mültecileri ve yoksulları savunmasını takdir etti.

“PAPA II. JEAN PAUL’U SEVERDİM”

Öte yandan Tenney, “iki komünist” tweet’inin ardından Katolik karşıtı olmakla suçlandı. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi, bu suçlamaya şu yanıtı verdi: ”Haha. Papa II. Jean Paul’u severdim. Nazik ve gerçekten kutsal bir insandı. Takipçilerinin ellerine vurmadı.”

Tenney bu ifadesiyle 31 Aralık 2019 gecesi Papa Francis’in Vatikan’da Hz. İsa’nın doğum sahnesini izlemek için gittiği Aziz Petrus Meydanı’nda yaşadığı olaydan dem vurdu.

Papa Francis, ziyaretçilerle tokalaşırken elini tutup kendine doğru çeken bir kadının eline vurmuştu.

Tenney, yaptığı başka bir paylaşımda da “Papa Francis 2015’te Küba’yı ziyaret ettiğinde muhaliflerle değil sadece komünist diktatörle görüştü” diye yazdı.

Milliyet Gazetesi