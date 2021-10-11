Rus Barış gücü komutanlığı, Karabağ’da Azerbaycan askerleri tarafından bir sivilin öldürülmesini doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Artsakh Cumhuriyet Polisi tarafından 9 Ekim’de bildirildiği üzere, Artsakh’ta Azerbaycan askerleri tarafından bir sivilin öldürüldüğü haberini doğruladı.

Armenpress’in aktardığı bilgilere göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 9 Ekim’de, tarım işleriyle uğraşması sırasında, Azerbaycan tarafının ateş açması sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiğini belirtilmektedir.

Açıklamada, “Rus Barış misyonu birliğinin komutanlığı, olayı her iki tarafın da katılımıyla soruşturuyor” denildi.

9 Ekim günü, saat 13:15’te, Martakert Bölge Polis Departmanına, Martakert sakini Aram Tepnants’ın (1966 doğumlu) Martakert kasabası yakınlarındaki nar bahçesinde bir keskin nişancı tarafından ölümcül şekilde yaralandığına dair bir rapor geldi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/11/Rus-Barış-gücü-Karabağ-Azerbaycan/217239