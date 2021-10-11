PATRİKLİK SOSYAL YARDIM KOMİSYONU’NUN PATRİKHANE’DEKİ YENİ OFİSİ AÇILDI

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 11 Ekim 2021, Pazartesi, saat 10:00’da, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) yöneticilerini Patrikhane kabul salonunda kabul etti. Görüşmede Peder Şirvan Mürzyan ve PSYK Mülteci Destek Komisyonu Başkanı Peder Şahen Ohanyan da hazır bulundular.

Görüşme hep birlikte söylenen Rabb’in Duası ve bereket duasıyla başladı. PSYK üyeleri öncelikle Kadasetli Patrik Hazretleri’ne geçmiş olsun dileklerini sundular ve kendileri için her zaman duacı olduklarını söylediler. Sonrasında, komisyonun 2021 yılı geçmiş dönem faaliyetleri hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleşti. PSYK Başkanı Haçik Canel söz alarak, Patriklik Makamı’nın himayesinde faaliyet gösteren PSYK’nın hizmet alanlarını ve 2021 içerisinde alt komisyonları eliyle hangi sosyal yardım hizmetlerinin sunulduğunu belirtti.

Patrik Hazretleri’nin talimatlarıyla 16 Mart 2020’de faaliyet göstermeye başlayan komisyonun 2021 Eylül ayı itibariyle hizmet verdiği aile sayısı 700’ü geçerken, yaklaşık 1600 kişiye sosyal destek hizmeti vermektedir. PSYK, Patriklik Makamı’na bağlı olarak, kiliselerin fakirler kollarıyla koordineli olarak çalışmakta ve düzenli aralıklarla sistematik bir şekilde hizmet etmektedir. Görüşme esnasında, 2021 yılının son çeyreğinde gerçekleşecek olan sosyal destekler hakkında bilgiler de sunuldu. Komisyonun faaliyetlerinin cemaatimizin hayırseverlerinin yardımlarıyla taçlandığı belirtilirken, bu bağlamda komisyona maddi desteğin her zaman gerekli olduğu vurgulandı.

Patrik Hazretleri, PSYK’nın çalışmalarını takdir etti ve fikir alışverişi gerçekleşti. Komisyonun özellikle pandemi sürecinde cemaatimiz içerisinde bir ışık olarak parladığını ve cemaatimizin sosyal yardıma muhtaç evlatlarına Patriklik Makamı adına hizmet götürüldüğünü belirtti. Bu kutlu hizmetin devam etmesi için kendisinin her zaman destekleyici olduğunu belirtti. Bu bağlamda, kendi talimatı doğrultusunda Patrikhane çatısı altında bugün itibariyle PSYK Ofisi’nin artık resmen faaliyete geçtiğini ve komisyonun Patrikhane binası içerisinde daha ulaşılabilir olacağını söyledi.

Görüşme sonrasında, Patrik Hazretleri önderliğinde PSYK üyeleri, Patriklik bünyesinde resmen hizmete geçen PSYK Ofisi’ne geçtiler ve burada dualarla açılış töreni gerçekleşti. Patrik Hazretleri, bu ofisin cemaatimizin ihtiyaç sahipleri için yeni bir ümit ve sevinç kaynağı olmasını diledi. PSYK yöneticileri, pederane yaklaşımları için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettiler. Patrik Hazretleri de, ziyaretçilerin şahsında tüm gönüllülere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/