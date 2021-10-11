İsrailli bilim insanları, Bizans döneminin en büyük şaraphanesini buldu

Yılda yaklaşık iki milyon litre üretim yapılan ve döneminin en büyüğü olan, Bizans döneminden kalma şaraphane İsrail’deki arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarıldı.

İsrail’in Yavne şehrinde iki yıldır süren ve 300 kişinin çalıştığı arkeolojik kazılarda Bizans dönemine ait en büyük şarap üretim merkezi bulundu.

Tel Aviv’in güneyinde bulunan ve MS 70’te Kudüs Kuşatması’nın ardından önemli bir şehir haline gelen Yavne’deki tesis, bir kilometre kareye yayılan beş şarap presinden oluşuyor.

İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA), 1.500 yıllık bölgede, şarabı yıllandırmak için depolar ve depoların yapımında kullanılan amforaları hazırlamak için dev fırınlar bulunduğunu açıkladı. Bölgede ayrıca, on binlerce toprak çanak çömlek de bulundu.

Biggest winemaking facility in entire Byzantine world found in central Israel, stunning archaeologistshttps://t.co/SJ9qtMnuHY Photo credit: Ilan Assayag and Assaf Perez pic.twitter.com/OAn0mkdX1N — Haaretz.com (@haaretzcom) October 11, 2021

Kazıyı yapan arkeologlar Elie Hadad, Liat Nadav-Ziv ve Jon Seligman ‘Kutsal Topraklar şarabının’ değerli bir ürün olduğunu belirterek, ürünün ihraç edildiği yakındaki limanlar nedeniyle “Gazze ve Aşkelon şarabı” olarak adlandırıldığını söyledi.

Aynı yerde ayrıca, 2300 yıllık Pers dönemi şarap presleri de ortaya çıktı.

Üzüm suyunu şaraba fermente etmek, antik çağda kontamine içme suyundan kaynaklanan hastalıkları önlemenin kanıtlanmış bir yoluydu.

Sputnik Türkiye