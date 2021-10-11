Ermenistan Cumhurbaşkanı Vatikan’da Papa Francis ile bir araya geldi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan eşi Nune Sarkisyan ile Vatikan’a resmi ziyaret gerşekleştirdi.

Vatikan’da Cumhurbaşkanı Sarkisyan Papa Francis ile bir görüşme gerçekleştirdi. Papa Francis ile görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı ile Vatikan Dışişleri Bakanı kardinal Pietro Parolini ve başpiskopos Paul Richard Galager ile bir araya geldi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Ermenistan için bu zor dönemde Vatikan’ın Ermenistan ve halkına dayanışma eli uzattığını minnetle kaydettiği vurgulandı. Sarkisyan, Vatikan’ın dayanışmasının en iyi örneğinin Artsakh’a (Karabağ) karşı Azerbaycan’ın başlattığı savaş döneminde ve ondan sonra Papa Francis’ın barış mesajları ve Ermeni savaş esirlerinin iade etme çağrıları olduğunu dile getirdi.

Sarkisyan “Artsakh Sorunu insan hakları meselesidir, Ermeni halkının kendi kadim Hristyan ülkesinde yaşama, yaşatma ve kendi kaderini tayin etme hakkını kullanma talebidir” ifadelerinin altını çizdi.

Vatikan Basın Servisi görüşmeler hakkında yayımladığı açıklamada ise “Sıcak ortamda gerçekleştirilen görüşmede Kutsal makam ve eski Hristiyan geleneklere sahip bir ülke olan Ermenistan ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve pekiştirilmesine dair konular ele alındı. Muhataplar uluslararası ve bölgesel siyasi konulara odaklandı.” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/11/Ermenistan-Vatikan-Papa/217276