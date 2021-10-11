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Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya dini liderler Moskova’da bir araya gelecek

2021-10-11

Azerbaycan “Report” haber ajansının aktardığı bilgilere göre, bu hafta Moskova’da Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya dini liderlerinin üçlü bir toplantısı planlanıyor.

Kafkasya Müslümanları Heyeti Başkanı Şeyhülislam Allahşükur Paşazade, 11-14 Ekim tarihlerinde Rusya’yı ziyaret edecek ve burada Patrik Kirill ile ikili bir görüşme yapacak.

Haberde yer alan iddalara göre, ayrıca, Tüm Ermeniler Katolikosu  II. Garegin’in de katılımıyla Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya dini liderlerinin üçlü bir toplantısı olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/11/Ermenistan-Azerbaycan-Rusya-dini-liderleri/217248

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