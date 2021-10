Efes’te Theotokos Bayramı Kutlandı

Bu yıl Theotokos Bayramı İzmir Efes’te hem zaman olarak hem de kutlama sırası açısından farklı şekilde kutlandı. 10 Ekim 2021 tarihinde, Selçuk Efes Antik Kenti’nde olan Meryem Ana Kilisesi – 431 yılında gerçekleşen üçüncü Ekümenik Konsilin yapıldığı yerin – kalıntılarında olağan ısıdan kaçınmak için, ilk olarak Efes’e gelen tüm cemaatler Selçuk Bülbül Dağı’ndaki Meryem Ana Evi’nde saat 16:00’da tespih duasını farklı dillerde yaptılar. Dua, İzmir Latin Katolik Kilisesi Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec tarafından yönetildi ve Alsancak Rosario Kilisesi’nin Başrahibi Peder İgor, Meryem Ana’ya Yakarışlar ilahisini İtalyanca olarak söyledi.

Efes Antik Kenti’nde yapılan Ayin, Anadolu Latin Katolik Havarisel Vekili Monsenyör Paolo Bizzeti tarafından yönetilirken, İzmir Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec, İzmir Emekli Başepiskoposu ve akabinde İstanbul Havarisel Yöneticisi olan Monsenyör Lorenzo Piretto ve Atina’dan gelen Gratianopolis Kilisesi’nin Episkoposu Monsenyör Dimitrios Salachas eşlik etti. Hem İzmir Anglikan Kilisesi’nin Rahibi James Buxton, hem Türkiye Ermeni Katolik Kilisesi’ni temsilen Arkdiyakon Agop Minasyan, hem İzmir Başepiskoposluğu’nun Şansölyesi – Özel Kalem Müdürü – Peder Alessandro Amprino, hem İzmir’den, İstanbul’dan, Mersin’den farklı kiliselerin rahipleri, hem de Amerika’dan gelen bir diyosez rahibi Ege bölgesindeki yılın bu özel bayramına katıldılar.

Ayin’e İzmir cemaati gönüllülerinden oluşan koro ilahileri söyleyerek ve Serkan Bey org çalarak renk kattılar.

Tanrı’nın Annesi Meryem’in Bayramı’nın Kutsal Okumaları okunduktan sonra, önce Türkçe olarak İstanbul Latin Havarisel Vekilliği’nin diyakonu Fransua, ardından İtalyanca olarak İzmir Başepiskoposluğu’nun diyakonu Nikola İncil’in Aziz Luka tarafından yazılan sözlerini okudular.

Monsenyör Paolo Bizzeti İtalyanca verdiği vaazında : “... Bugün burada Theotokos Yortusu için toplanmış olan bizlere gelelim: Bugün de tüm insanlık büyük bir karanlığa gömülmüş durumda….Geçtiğimiz iki gün boyunca, yıllardır görmediğim Çeşme Yarımadası’nda küçük bir tur attım ve korkunç bir beton yığını ile karşı karşıya kaldım;… Her köşede harap olmuş bir doğa, malların dağıtımında güçlü dengesizlikler, çok fazla ahlaksızlık ve bir o kadar da gösteriş düşkünlüğü hakim. Meryem ve Elizabeth’in, kocalarının ve çocuklarının, Vaftizci Yahya’nın ve İsa’nın yaşam biçiminin tam tersi bir yaşam biçimi.

Kilisemizde bile çok fazla karanlık söz konusu: çocuk tacizi skandalları, varlıkların yönetiminde skandallar, kendilerini rahip ya da rahibe olmaya adayan az sayıda genç, birçok bölünme, İncil’i yeni nesillere duyurma konusunda yetersiz beceri ve hepsinden önemlisi savurganca tüketimciliğe alternatif teşkil etmekten uzak bir yaşam tarzı hasıl olmuş. Katolik Hristiyanlar arasında bile fakirlerin kaderine kayıtsız kalan zenginler ve dahası her zaman her şeyden şikayetçi olan bir yığın insan var.

Öte yandan samimi bir kalple İncil’i yaşamaya gayret edenler ise zulme maruz kalıyorlar. Nitekim bu ülkede de gerçek din özgürlüğünü kısıtlayan çok sayıda kısıtlama söz konusu… Karanlıkta yürümeye zorlanan bir halk.

Ama Esinleme Kitabı’ndan alınan ikinci okuma bizlere tüm bunların bizi korkutmaması gerektiğini hatırlatıyor:… Bizler çöldeki kiliseyiz, ancak Rab bize her zaman bir sığınak sunuyor. Nedir bu sığınak? Her şeyden önce, her gün gecemizi aydınlatan Tanrı Sözü’nü, Müjde’yi dinlemek. Sonra, Meryem ve Elizabeth’in yaptığı gibi, dinlemek ve başkalarıyla paylaşmaktan mütevellit bir dua etme tarzı. Başka bir sığınağımız ise yedisi bedensel yedisi ise manevi olan merhamet eylemlerini yaşamak olmalıdır. Nitekim söz konusu merhamet eylemleri bütün zamanlar için geçerliliğini koruyan Kilise öğretisinin güzel bir sentezidir.” dedi.

Tören bitmeden önce, ilk olarak İzmir Başepiskoposluğu’nun Genel Vikeri Peder Felianus Dogon bu büyük destekleri için tüm yetkililer, organizasyon için yardımcı olan herkes ve güvenlik hizmetlerindeki kişilere teşekkür etti.

Ardından Mgr. Martin Kmetec, bu kutlama için gelen Episkoposlara, tüm organizatörlere ve gelenlere içtenlikle şükranlarını sunarak, söyledikleri arasında şunları da ekledi: “Varlığınız, Kutsal Bakire Meryem’in ilahi Anneliğinin olağanüstü verimliliğini, köklerinde sağlam kalırken kendini yenileyen bir Kilise mucizesini mümkün kılan bu ilahi anneliği görünür ve somut kılıyor. Belki bu akşam, 1590 yıl önce olduğu gibi, karanlık ve geç saat nedeniyle, Kilise’ye eşlik etmek ve aydınlatmak için meşaleler yakmaya ihtiyaç duyulacaktır. O akşam Efes Hristiyanları, kendilerine Tanrı’nın Annesi’nin çocukları oldukları kesinliğini geri vermiş olan Konsil Babalarını sevinçle karşılamak için geceyi aydınlattı. Elbette sönmeyecek bir ışık. Gerçekten de o, dünyayı aydınlatan bir Işıktır.”

(SAT-7 TÜRK/İzmir – Nathalie Ritzmann)

https://haber.sat7turk.com/efeste-theotokos-bayrami-kutlandi/