Çimen Yalçın’ın ilk albümü ‘Bu Toprağın Ezgileri’ yayınlandı

Türkü severlerin kendine özgü sesiyle yıllardır tanıdığı Çimen Yalçın’ın ilk solo albümü ‘Bu Toprağın Ezgileri’, Hasan Saltık’ın baştan sona yapımcılığını üstlendiği son albüm.

DUVAR – Hemen her bölgeden farklı üsluplarda türkülere getirdiği yorumuyla uzun yıllardır türkü severlerin beğenisini kazanan Çimen Yalçın’ın ilk solo albümü ‘Bu Toprağın Ezgileri’ Kalan Müzik etiketiyle yayınlandı. Dizi müziklerindeki vokalleriyle de sesine aşina olduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Yalçın’ın albümü, haziran ayında vefat eden yapımcı Hasan Saltık’ın baştan sona yapımcılığını üstlendiği son albüm olma özelliğini taşıyor.

5 YILLIK ÇALIŞMANIN SONUCU

2016’da başlayan albüm çalışmaları için birkaç kez repertuar değiştirdiklerini belirten Yalçın, türkülerden oluşması planlanan albümün Hasan Saltık’ın “başka bir şey denemeliyiz” önerisi üzerine çağdaş besteleri de içeren son halini aldığını söylüyor. Albüm çalışması sırasında, ezgileri beğenilen ve özenle seçilen farklı dillerdeki halk şarkılarına Barış Pirhasan, İbrahim Karaca, Sibel Algan gibi kalemi güçlü söz yazarları tarafından yeni sözler yazıldı. Hüsnü Arkan, Murat İşbilen, Ümit Sayın gibi şarkı yazarlarına ait bestelerin de yer aldığı ‘Bu Toprağın Ezgileri’nde ayrıca Çimen Yalçın’ın yazdığı şarkılar yer alıyor.

Saltık’ın önerisiyle şarkı ve türkülerin on farklı aranjör tarafından düzenlendiğini ifade eden sanatçı, albüm için yüzden fazla sanatçı ile çalışmış.

KONUK SANATÇI CENGİZ ÖZKAN

15 eserden oluşan ‘Bu Toprağın Ezgileri’ albümünde Çimen Yalçın, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Kürtçe, Lazca dillerindeki şarkı ve türkülerin yanı sıra İran, Ermenistan ve Balkan ezgilerine yeniden yazılmış sözlerle dinleyiciyi geniş bir coğrafyanın müziğinde yolculuğa çıkarıyor. Albümde Yalçın’a ‘Getme Getme’ adlı şarkıda Cengiz Özkan eşlik ediyor. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

Gazete Duvar